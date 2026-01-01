Saddlebrook Resort
Tampa
Beschreibung
Einleitung
Der Saddlebrook Course zählt mit seiner üppigen tropischen Vegetation und seinen vielen Tieren vom Aligator bis hin zu Waschbären zu den beeindruckendsten Plätzen.
Der Saddlebrook Course zählt mit seiner üppigen tropischen Vegetation und seinen vielen Tieren vom Aligator bis hin zu Waschbären zu den beeindruckendsten Plätzen.
Der Golfplatz Saddlebrook Course zählt mit seiner üppigen tropischen Vegetation und seinen vielen Tieren von Aligatoren bis hin zu Waschbären zu den beeindruckendsten Golfplätzen Floridas. Wer in der Nähe von Tampa ist, muss unbedingt eine Runde auf dem von Arnold Palmer designten Golfplatz des Golfclubs spielen.
In den riesigen Eichen und Zypressen am traumhaften 18. Loch des Par 70-Kurses nahe des Saddlebrook Resort nistet eine ganze Kolonie von Störchen, die mit ihren Flugkünsten beinahe vom Golfspiel ablenken. Der von Wasser durchzogene Kurs wirkt wie ein tropischer Urwald. Höhepunkt und Abschluss des Golfplatzes Saddlebrook ist das 18. Loch direkt im Zentrum des Resorts vor der Terrasse des Tropics Restaurants.
Lage
Wesley Chapel, 30 Meilen nördlich vom Flughafen Tampa
Angebot
7 Restaurants, Café, Bar, Swimmingpool, Whirlpool, Basketball, Fahrradverleih, Fitnesscenter, Spa, Kidsclub, Businesscenter.
Zimmer
Aller der 540 Zimmer haben einen Balkon oder Sitzplatz. Die Deluxe Zimmer verfügen über
2 Queensizebetten. Zur Ausstattung gehören: Klimaanlage, Zimmersafe in Laptop-Grösse, Fernseher, Telefon, Föhn, Wasserkocher für Tee und Kaffee und Bügeleisen/Bügelbrett.
2 Queensizebetten. Zur Ausstattung gehören: Klimaanlage, Zimmersafe in Laptop-Grösse, Fernseher, Telefon, Föhn, Wasserkocher für Tee und Kaffee und Bügeleisen/Bügelbrett.
Aktivitäten
Sport: Golf, Tennis, Schwimmen, Fitness, Fahrradfahren, Basketball
Wellness: Das Spa Center bietet verschiedene Massagen und Schönheitsanwendungen an.
Wellness: Das Spa Center bietet verschiedene Massagen und Schönheitsanwendungen an.
Golf
Zum Hotel gehören der Palmer und der Saddlebrook Course. Dazu gibt es eine Golfschule, ein Trainingszentrum und einen Golfshop.
Kulinarisches
Das Dempsey's Steak House lässt das Herz von jedem Fleischliebhaber höher schlagen. Ein herzhaftes Frühstück können Sie im Tropical zu sich nehmen. In den zahlreichen Cafés und Restaurants findet sich bestimmt etwas für jeden Geschmack.
Preis auf Anfrage
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