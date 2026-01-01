Spanien – Golfreisen vom Spezialisten
Eines der beliebtesten Golfreiseziele Europas
Rio Real
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Marbella
Superior Par, Birdie, Eagle und Albatross – im Boutique Hotel Río Real in Marbella dreht sich alles um Golf, so...
Hotel Peralada Wine Spa & Golf
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Costa Brava
Nördlich von Barcelona und Girona liegt die katalonische Region Alt Empordà, die für ihre guten Weine bekannt ist....
Pure Salt Garonda
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Mallorca
Das Pure Salt Garonda steht für ein urbanes, schickes Strandhotel, welches von Golfbegeisterte und Luxusliebhaber...
Pure Salt Port Adriano
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Mallorca
Luxus und Exklusivität auf Mallorca im mondänen Adults Only Hotel Pure Salt Port Adriano. Ihr Aufenthalt hier lässt...
Anantara Villa Padierna Palace
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Marbella
Geschmack und Eleganz machen das Haus im toskanisch inspirierten Stil aus. Die Liebe zum Detail, die Fülle an...
La Finca Cortesin
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Marbella
Bei dem Golfhotel La Finca Cortesin handelt es sich um einen klassischen andalusisch inspirierten Bau mit riesigen...
Puente Romano Beach Resort & Spa
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Marbella
Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt.
Marbella Club Golf Resort & Spa
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Marbella
Auf Golfreisen nach Spanien sollte man auch mal das süsse Nichtstun geniessen können. Wo ginge das besser als am...
PGA Catalunya Resort - Hotel Camiral
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Costa Brava
Nicht nur die Golfplätze spielen in der obersten Liga, sondern auch das Hotel des Resorts. Vor kurzem wurde das...
Las Madrigueras
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Teneriffa
Im Ortsteil Playa de Las Américas, liegt es, das 5-Sterne Golf-Resort Las Madrigueras. Die in dreistöckigem...
Hotel Suite Villa Maria
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Teneriffa
Vom Villen-Hotel aus hat man eine tolle Aussicht auf das Meer, die Berge im Süden Teneriffas und den Inselvulkan...
Hotel Jardín Tecina
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La Gomera
Ein kleiner Fleck im Atlantik – nach mehr sieht die Kanarische Insel La Gomera, die westlich von Marrokko...
Golf auf Mallorca
Mallorca ist für Schweizer Golferinnen und Golfer das am schnellsten erreichbare Ziel mit hoher Platzdichte: rund zwei Flugstunden, danach kurze Wege. Die meisten Anlagen liegen im Südwesten rund um Palma und im Nordosten bei Alcúdia, einige davon direkt an der Küste, andere in den Hügeln der Serra de Tramuntana. Die beste Zeit sind Frühjahr und Herbst; auch im Winter lässt sich an milden Tagen gut spielen, während der Hochsommer für lange Runden zu heiss wird.
Costa del Sol und Andalusien
Der Küstenstreifen zwischen Málaga und Sotogrande trägt seinen Beinamen «Costa del Golf» zu Recht – nirgendwo in Europa liegen so viele Plätze so dicht beieinander. Rund um Marbella reihen sich Championship-Anlagen, viele davon mit Blick auf das Meer und die Berge dahinter. Wer mehr sehen möchte, verbindet die Runden mit Sevilla, Granada oder Ronda; die Fahrzeiten sind kurz.
Kanaren im Winter
Wenn es auf dem Festland zu kühl wird, verlagert sich die Saison auf die Kanaren: Auf Teneriffa und Gran Canaria wird das ganze Jahr gespielt. Unsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Plätze, reservieren die Startzeiten und stellen Hotel, Flug und Mietwagen passend zusammen.
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