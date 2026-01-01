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Spanien, Golfreisen, Knecht Reisen

Spanien – Golfreisen vom Spezialisten

Eines der beliebtesten Golfreiseziele Europas

Spanien gehört zu den beliebtesten Golfreisezielen in Europa. Die riesige Anzahl an Plätzen, kombiniert mit idealem Golfwetter beinahe das ganze Jahr hindurch, machen die iberische Halbinsel besonders attraktiv. Hinzu kommt die ausgesprochene Vielfalt dieses Reiselandes, die sowohl historische Städte und Regionen auf dem Festland wie herrliche Insellandschaften auf den Balearen einschliesst. Besonders genussreich beginnen viele Golf Enthusiasten die Golfsaison oder verlängern sie bis in die Wintermonate hinein auf den Kanarischen Inseln.

Die erste Wahl für ambitionierte Golferinnen und Golfer ist die majestätische Vulkaninsel Teneriffa. Das milde Klima kommt einem ewigen Frühling gleich – perfekte Spielbedingungen sind hier beinahe garantiert. Eine Golfreise nach Spanien ist Genuss von A bis Z. Entspannen Sie nach einer aufregenden Runde Golf an einem der zahlreichen Strände bevor Sie die herrliche spanische Küche kosten. Unternehmen Sie Ausflüge mit einem Mietwagen und entdecken Sie kleine Städte auf dem Land, fahren Sie durch Olivenhaine und lassen Sie sich von der grandiosen Alhambra in Granada beeindrucken.

In Barcelona erwartet Sie das beeindruckende architektonische Erbe von Antonio Gaudi, während Sevilla mit der drittgrössten Kathedrale der Welt aufwartet. Golfreisen nach Spanien verbinden den Sport gekonnt mit wohltuenden Strandferien, Städtetouren oder Entspannung in der Natur. Bei Golfferien in Spanien haben Sie die Auswahl aus Hunderten erstklassigen Golfplätzen und einigen der besten spanischen Golfhotels. Hinzu kommt das fast ganzjährig gute Wetter – Spanien bietet Ihnen perfekte Bedingungen für Ihre Golfreise. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

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Golf auf Mallorca

Mallorca ist für Schweizer Golferinnen und Golfer das am schnellsten erreichbare Ziel mit hoher Platzdichte: rund zwei Flugstunden, danach kurze Wege. Die meisten Anlagen liegen im Südwesten rund um Palma und im Nordosten bei Alcúdia, einige davon direkt an der Küste, andere in den Hügeln der Serra de Tramuntana. Die beste Zeit sind Frühjahr und Herbst; auch im Winter lässt sich an milden Tagen gut spielen, während der Hochsommer für lange Runden zu heiss wird.

Costa del Sol und Andalusien

Der Küstenstreifen zwischen Málaga und Sotogrande trägt seinen Beinamen «Costa del Golf» zu Recht – nirgendwo in Europa liegen so viele Plätze so dicht beieinander. Rund um Marbella reihen sich Championship-Anlagen, viele davon mit Blick auf das Meer und die Berge dahinter. Wer mehr sehen möchte, verbindet die Runden mit Sevilla, Granada oder Ronda; die Fahrzeiten sind kurz.

Kanaren im Winter

Wenn es auf dem Festland zu kühl wird, verlagert sich die Saison auf die Kanaren: Auf Teneriffa und Gran Canaria wird das ganze Jahr gespielt. Unsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Plätze, reservieren die Startzeiten und stellen Hotel, Flug und Mietwagen passend zusammen.

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