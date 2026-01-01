Hampton Inn Bradenton
Bradenton Beach
Beschreibung
Einleitung
In der historischen Downtown von Bradenton, nur wenige Schritte vom Ufer des Manatee-Flusses entfernt, liegt das Golfhotel Hampton Inn. Die vielen kleinen kulturellen und künstlerischen Hotspots der Stadt liegen ringsherum in nächster Umgebung. Die weissen Sandstrände des Golfs von Mexiko sind in den Golfferien in Florida ebenfalls nur eine kurze Autofahrt entfernt.
In der historischen Downtown von Bradenton, nur wenige Schritte vom Ufer des Manatee-Flusses entfernt, liegt das Golfhotel Hampton Inn. Die vielen kleinen kulturellen und künstlerischen Hotspots der Stadt liegen ringsherum in nächster Umgebung. Die weissen Sandstrände des Golfs von Mexiko sind in den Golfferien in Florida ebenfalls nur eine kurze Autofahrt entfernt.
Die Zimmer des Golfhotel Hampton Inn Bradenton sind schlicht, aber stilvoll in roten und rostbraunen Tönen gehalten.
Die Suiten bieten vergleichsweise deutlich mehr Platz und haben grössere Fenster. Zum Dinner empfehlen sich die vielen umliegenden Restaurants. Bei einem Bummel durch die Strassen von Bradenton findet jeder Besucher etwas nach seinem Geschmack. An der Strandpromenade der Anna Maria Insel befinden sich zahlreiche kleine Cafés und schicke Bars – ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Der Red Barn Flohmarkt ist ein netter kleiner Markt, wo man während der Golfreisen nach Florida so manchen Trödel findet, allerdings mit etwas Glück auch echte Schätze.
Lage
Dieses Hotel überzeugt mit einer guten Lage im Herzen von Bradenton: South Florida Museum und Manatee Players erreichen Sie zu Fuß in 5 Minuten. Ebenfalls nur 3 km entfernt: McKechnie Field und Manatee Village Historical Park.
Angebot
Außenpool, Fitnessmöglichkeiten und Kaffee/Tee in der Lobby – damit wartet dieses Hotel für Nichtraucher auf. Zum Angebot gehören ein inbegriffenes Frühstücksbuffet und der kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen. Darüber hinaus steht Ihnen Folgendes zur Verfügung: Businesscenter, Tagungsräume und Textilreinigungsservice.
Zimmer
Alle 119 Zimmer bieten Bad/Dusche/WC, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Wasserkocher für Tee und Kaffee und Flachbildfernseher. Ihnen stehen in den Zimmern zur Verfügung:Fön Haartrockner, Duschen und Bügeleisen/Bügelbretter.
Aktivitäten
Sport: Golf, Fahrradverleih, Minigolf, Racquetball/Squash vor Ort, Tauchen vor Ort, Bootsfahrten in der Nähe.
Wellness: Aussenpool und Fitnessmöglichkeiten.
Wellness: Aussenpool und Fitnessmöglichkeiten.
Kulinarisches
Ein Frühstücksbuffet mit warmen und kalten Speisen ist im Preis inbegriffen.
Preis auf Anfrage
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