Beschreibung

Lage Eingebettet in eine tropische Gartenanlage befindet sich dieses beliebte Resort. Den Southwest Florida International Airport, Fort Myers Beach und Naples erreichen Sie in 20 – 30 Fahrminuten. Die Miromar Outlet Mall ist 10 km entfernt.

Angebot Kulinarisch verwöhnen Sie zwei Restaurants, ein Coffeeshop, eine Bar, eine Lounge sowie eine Pool-Bar mit Grill. Zu den weiteren Einrichtungen gehören 4 Aussenpools, ein Lazy River, Wasserrutschbahnen, Feuerstellen in der Gartenanlage, ein Spa, ein Fitnesscenter sowie ein Kidsclub.

Zimmer Die 462 Zimmer sind frisch und hell mit Holzböden eingerichtet und bieten einen Kaffee-/Teekocher, französischen Balkon sowie WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit normalem Balkon können gebucht werden.