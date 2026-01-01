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Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa

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Bonita Springs

Eine sehr schöne Anlage für Familien und Paare inmitten der örtlichen Natur.

Beschreibung

Lage
Eingebettet in eine tropische Gartenanlage befindet sich dieses beliebte Resort. Den Southwest Florida International Airport, Fort Myers Beach und Naples erreichen Sie in 20 – 30 Fahrminuten. Die Miromar Outlet Mall ist 10 km entfernt.
Angebot
Kulinarisch verwöhnen Sie zwei Restaurants, ein Coffeeshop, eine Bar, eine Lounge sowie eine Pool-Bar mit Grill. Zu den weiteren Einrichtungen gehören 4 Aussenpools, ein Lazy River, Wasserrutschbahnen, Feuerstellen in der Gartenanlage, ein Spa, ein Fitnesscenter sowie ein Kidsclub.
Zimmer
Die 462 Zimmer sind frisch und hell mit Holzböden eingerichtet und bieten einen Kaffee-/Teekocher, französischen Balkon sowie WLAN gegen Gebühr. Zimmer mit normalem Balkon können gebucht werden.
Aktivitäten
Ein Naturweg führt durch die Mangrovenwälder. Golfer kommen auf dem 27-Loch Championship-Golfplatz, der in 3 unterschiedlichen 18-Loch Kombinationen gespielt werden kann, voll auf ihre Kosten. Zudem gibt es eine Kletterwand sowie diverse Wassersportaktivitäten (saisonal).
Preis auf Anfrage

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