Outrigger Kaanapali Beach Resort
Lahaina - Maui
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am Strand und ist ca. 5 km von Lahaina entfernt. Das Einkaufszentrum Whalers Village ist zu Fuss erreichbar. Der Flughafen Kahului ist ca. 40 km entfernt.
Angebot
Mauis grösste Brauerei, sowie ein Grillrestaurant am Aussenpool und ein Café versorgen die Gäste kulinarisch. Das Hotel bietet eine grosszügige Gartenanlage mit Aussenpool. Täglich werden kulturelle Aktivitäten wie z. B. Hula-Unterricht und Lei- Basteln für Erwachsene und Kinder angeboten. Ebenfalls werden Schnorcheltouren und Stand-Up-Paddling-Lektionen durchgeführt und Wassersportgerätschaften verliehen (gegen Gebühr). Ein Shuttle verbindet das Hotel mit Kaanapalis Golfplatz und dem Whalers Village.
Zimmer
Die 432 klassisch eingerichtete Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse sowie Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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