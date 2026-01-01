Das Hotel liegt direkt am Strand und ist ca. 5 km von Lahaina entfernt. Das Einkaufszentrum Whalers Village ist zu Fuss erreichbar. Der Flughafen Kahului ist ca. 40 km entfernt.

Mauis grösste Brauerei, sowie ein Grillrestaurant am Aussenpool und ein Café versorgen die Gäste kulinarisch. Das Hotel bietet eine grosszügige Gartenanlage mit Aussenpool. Täglich werden kulturelle Aktivitäten wie z. B. Hula-Unterricht und Lei- Basteln für Erwachsene und Kinder angeboten. Ebenfalls werden Schnorcheltouren und Stand-Up-Paddling-Lektionen durchgeführt und Wassersportgerätschaften verliehen (gegen Gebühr). Ein Shuttle verbindet das Hotel mit Kaanapalis Golfplatz und dem Whalers Village.