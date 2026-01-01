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Portugal, Golfreisen, Knecht Reisen

Portugal – Golfreisen vom Spezialisten

Die Algarve, Lissabon und Porto - ein Golfer-Paradies

Kein Wunder, ist Portugal eines der beliebtesten europäischen Golfreiseziele. Kaum woanders ist die Dichte an Plätzen grösser als an der Algarve. Auch die Greens in der Region Lissabon und der Gegend von Porto lassen selbst Golfer aus dem britischen Mutterland des Sports immer wieder an die grandiosen Atlantikküsten Portugals zurückkehren. Hinzu kommt die landschaftliche Vielfalt des kleinen Landes und seine enorm gastfreundlichen Einwohner. Wer einmal für Golfferien nach Portugal gereist ist, kommt immer wieder zurück.

Hervorragende Plätze in aussergewöhnlichen Landschaften zu spielen und dabei immer wieder das strahlende Blau des Mittelmeers oder des Atlantiks im Blickfeld zu haben ist ein Privileg, aber in Portugal eigentlich ein beinahe alltägliches Golferlebnis. Portugal bietet für jeden Geschmack ein passendes Angebot: Fairways mit Blick über den Ozean, eingerahmt von steilen Felsenküsten oder sandigen Dünen. Wem das Meer zu rau wird, verbessert seinen Schwung inmitten von Seen und Bergen oder bringt sich beim Putten auf den Greens im Inland für den entscheidenden Schlag in Stimmung.

Fast die Hälfte aller Golfplätze Portugals liegt an der Algarve. Diese Region an der Südküste lockt ganzjährig mit den meisten Sonnentagen in Europa sowie milden Wintern. Golfern bieten sich hier während des europäischen Winters optimale Bedingungen. Lissabon ist zwar die Landeshauptstadt. Für den Durchbruch des Golfsports in Portugal sorgte jedoch die Region um Porto. Hier finden Golfer den zweitältesten Golf Course des europäischen Kontinents. In Espinho wurde der Oporto Golf Club im Jahre 1890 von Britischen Portweinhändlern gegründet.

Damit ist er der älteste der iberischen Halbinsel und vereint wie kein anderer Platz Tradition und Moderne. Doch in Portugal wird nicht nur in Kontinentaleuropa Golf gespielt: auch Hunderte Kilometer westlich des Festlandes finden passionierte Golfer auf den Azoren herrliche Plätze, die zu einem rustikalen Spiel in unverfälschter ländlicher Atmosphäre einladen. An der Algarve sowie in der Küstenregion von Lissabon werden renommierte Turniere ausgetragen, ebenso auf der Blumeninsel Madeira.

Viele dieser Plätze sind untrennbar mit Namen berühmter Architekten wie Henry Cotton, Rocky Roquemore oder Arnold Palmer verbunden. Möchten auch Sie eines der beliebtesten europäischen Golfreiseziele kennenlernen? Dann kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

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