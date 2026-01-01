Portugal – Golfreisen vom Spezialisten
Die Algarve, Lissabon und Porto - ein Golfer-Paradies
Vidago Palace
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Vidago
Ein altes Märchenschloss ist heute eines der luxuriösesten und schönsten Hotels Portugals. Der Vidago Palace hat eine...
Quinta do Lago
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Almancil
In der südwestlichsten Ecke Europas bietet das renommierte Quinta do Lago jeden nur erdenklichen Luxus. Sonnenanbeter...
Anantara Vilamoura
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Vilamoura
Die Algarve – azurblaues Wasser, goldene Felsklippen und kilometerlange Sandstrände. Über dieser malerischen...
Royal Obidos Spa & Golf Resort
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Obidos
Das Royal Óbidos Spa & Golf Resort wurde im 2016 zu Europas Golf Resort des Jahres gewählt, der Golfplatz selbst...
Onyria Palmares Beach & Golf Resort
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Lagos
Eine Traumlage und eine Traumanlage – davon sind nicht nur Golfbegeisterte überzeugt. Das Onyria Palmares Golf...
Vivenda Miranda
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Lagos
Direkt an der Steilküste in Lagos gelegen, bietet das Boutique Hotel Vivenda Miranda einen atemberaubenden Blick auf...
Praia Verde Boutique Hotel
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Algarve
Umgeben von einem schattenspendenden Pinienwald liegt das Boutique Hotel Praia Verde in Castro Marim. Der...
Praia d'el Rey Marriott Golf & Beach Resort
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Cascais
Keine Autostunde nördlich von Lissabon befindet sich das Praia D›El Rey Marriott Golf & Beach Resort. Gäste geniessen...
Casa da Calçada Relais & Chateau
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Amarante
Golfferien in Amarante. Das Golfhotel Casa da Calçada ist eine fürstliche Luxusherberge.
In der...
In der...
Hotel Quinta da Marinha Resort
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Cascais
Abschalten mitten in der Natur: Unter dichten Pinienwäldern versteckt, befindet sich das Hotel Quinta da Marinha...
The Oitavos
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Cascais
Das neue Luxus-Resort setzt neue Design-Masstäbe in Portugal.
Vergessen Sie alles, was sie über...
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Cascade Wellness & Lifestyle Resort
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Lagos
Sie wollen puren Luxus erleben, traumhafte Aussichten auf das Meer geniessen, am Strand oder im Spa entspannen und...
Hotel Penha Longa Resort & Spa
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Lissabon
Das Hotel Penha Longa in Portugal verfügt gleich über zwei Golfplätze auf Weltniveau. Das charmante Resort liegt...
Troia Golf Resort
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Lissabon
Troia Residence liegt in einer einzigartigen und privilegierten Umgebung zwischen dem Atlantischen Ozean, dem...
Monte Rei Golf & Country Club
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Algarve
Majestätisch thronen die wunderschönen Villen des Monte Rei Golf & Country Clubs über den liebevoll angelegten Gärten...
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