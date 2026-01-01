Streamsong Resort & Spa
Tampa
Beschreibung
Einleitung
Bei diesem Luxushaus kann man sich der ausgezeichneten Qualität und Leistung des Hotels sicher sein. Mit zahlreichen Auszeichnungen in diesem Jahr setzt das Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa Massstäbe in Florida.
Das Angebot auf Golfreisen nach Florida erstreckt sich von geführten Angeltouren, der Möglichkeit Tontauben zu schiessen und Wanderstrecken mit Aussichtspunkten zum Vögel beobachten.
Bei diesem Luxushaus kann man sich der ausgezeichneten Qualität und Leistung des Hotels sicher sein. Mit zahlreichen Auszeichnungen in diesem Jahr setzt das Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa Massstäbe in Florida.
Den American Group Travel Award für „das beste Golf und Spa Resort für Gruppen" konnte das Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa im November 2015 für sich entscheiden. Das Hotel bietet seinen Gästen dabei einiges an Rahmenprogramm.
Das Angebot auf Golfreisen nach Florida erstreckt sich von geführten Angeltouren, der Möglichkeit Tontauben zu schiessen und Wanderstrecken mit Aussichtspunkten zum Vögel beobachten.
Golfhotel Streamsong Resort Golf & Spa mit beliebtestem Golfplatz
Überzeugt hat aber auch der hoteleigene Golfplatz Streamsong, der von Golf Digest 2015 zum „besten öffentlichen Golfplatz in Florida" gewählt wurde. Der weitläufige Golfplatz gilt als der beliebteste unter den Schönwetter-Plätzen.
Bereitgestellt werden hier auch Caddies, die die Golfer einerseits als Gepäckträger und andererseits mit Tipps unterstützen. Keiner kennt das Gelände wohl so gut wie diese Jungs, die tagtäglich über die Fairways marschieren. Den Tag nach einer anstrengenden Runde Golf kann man sehr gut an einem der Lagerfeuer auf dem Hotelgelände ausklingen lassen. Dazu ein Gläschen Wein und ein bisschen Musik – so geniesst man die Golfferie in Florida.
Lage
Während Ihres Aufenthalts im Streamsong Resort in Bowling Green wohnen Sie am See und in der näheren Umgebung von Hardee Lakes County Park. Dieses Resort mit Golfplatz liegt in der Umgebung von Paynes Creek State Historic Park und Torrey Oaks Golf Course.
Angebot
Entspannen Sie sich im hoteleigenen Wellnessbereich der Massagen, Körperbehandlungen und Gesichtsbehandlungen anbietet. Nachdem Sie auf dem Golfplatz an Ihrem Abschlag gefeilt haben, können Sie folgende Freizeitmöglichkeiten ausprobieren: Außenpool und Whirlpool. Dieses Resort bietet auch WLAN-Internetzugang (kostenlos), Concierge-Service und Einkaufsmöglichkeiten.
Zimmer
Fühlen Sie sich in einem der 228 klimatisierten Zimmer mit Bad/Dusche/WC etc. mit Flachbildfernseher wie zu Hause. Ein WLAN-Internetzugang (kostenlos) steht zur Verfügung. Auflistung... Es gibt eigene Badezimmer, die über Bademäntel und Haartrockner verfügen. Zur Austattung gehören Telefone ebenso wie Schreibtische und Wasserkocher für Tee und Kaffee.
Aktivitäten
Sport: Fitnesseinrichtungen, Golfplatz, Jacuzzi Whirlpool, Tennis, Fischen, Golf-Driving Range, Wander- und Radwege sind vor Ort aufzufinden.
Wellness: AcquaPietra besitzt 8 Behandlungsräume sowie Räume für Paare. Es werden folgende Wellnessleistungen angeboten: Tiefengewebe-Massagen, Warmsteinmassagen, Sportmassagen und klassische Massagen. Der Wellnessbereich verfügt über Folgendes: Whirlpool. Im Wellnessbereich werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Therapien angeboten, einschließlich: Aromatherapie und Hydrotherapie.
Wellness: AcquaPietra besitzt 8 Behandlungsräume sowie Räume für Paare. Es werden folgende Wellnessleistungen angeboten: Tiefengewebe-Massagen, Warmsteinmassagen, Sportmassagen und klassische Massagen. Der Wellnessbereich verfügt über Folgendes: Whirlpool. Im Wellnessbereich werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Therapien angeboten, einschließlich: Aromatherapie und Hydrotherapie.
Golf
36-Loch-Golfplatz vor Ort
Kulinarisches
Ein Restaurant mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und leichten Mahlzeiten im Angebot. Besonders amerikanische Küche sollten Sie sich hier nicht entgehen lassen. An der Bar können Sie einen Drink genießen.
Preis auf Anfrage
Loading map...