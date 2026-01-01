Wynn Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das Wynn befindet sich direkt am berühmten Las Vegas Strip gegenüber der Fashion Show Mall.
Angebot
Das Resort zeichnet sich gemeinsam mit seinem Partnerhotel «Encore at Wynn» durch eine umfangreiche Auswahl an Restaurants, Café, Bars und Lounges, 3 stilvolle Poolanlagen, einen traumhaften Spa, Schönheitssalon, Coiffeur, Fitnesscenter, Golfplatz, mehrere Designer-Shops, Casino und Nachtclub aus.
Zimmer
Die 2716 geräumige Zimmer und Suiten sind in warmen Farbtönen gehalten und verfügen über Panoramafenster, Minibar und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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