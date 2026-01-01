Hilton Tucson el Conquistador Resort
Tucson
Beschreibung
Einleitung
In diesem erstklassigen Golf- und Tennishotel findet sich die Schönheit Arizonas wieder. Ein Zimmer mit Blick auf die Wüste oder die umliegenden Berge geben den Gästen des Golfhotel Hilton Tucson el Conquistador Resort das einmalige Gefühl der Freiheit.
In diesem erstklassigen Golf- und Tennishotel findet sich die Schönheit Arizonas wieder. Ein Zimmer mit Blick auf die Wüste oder die umliegenden Berge geben den Gästen des Golfhotel Hilton Tucson el Conquistador Resort das einmalige Gefühl der Freiheit.
Wer seinem Tatendrang freien Lauf lassen will, der kann während der Golfreisen nach Arizona sich auf einem der umliegenden Golfplätze vergnügen. Dabei bietet das Golfhotel Hilton Tucson El Conquistador Resort ein Kombipaket mit drei Übernachtungen und jeweils einer 18-Loch Runde auf den hoteleigenen Plätzen an.
Zum Hotel gehören zwei 18-Loch und ein 9-Loch Golfplatz, welche die Gäste einladen ihre Schläger zu schwingen. Anschliessend bietet das erstklassige Resort die Möglichkeit sich in angenehmen Ambiente im hoteleigenen Spa-Center verwöhnen zu lassen. Wer dagegen noch nicht auf Hochtouren gekommen ist, der findet im Fitnesscenter oder auf einem der 31 Tennisplätze bestimmt seinen Meister.
Lage
Das Erstklasse Golf- und Tennishotel liegt etwas 20 Fahrminuten von Tucson entfernt. Umgeben von der Wüste bietet sich den Gästen ein spektakulärer Blick auf die umliegenden Berge.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Aussenpool mit Wasserrutsche, ein Kinder-Becken sowie heisse und kalte Jacuzzi. Zudem verfügt es über 5 Restaurants, 31 Tennisplätze, Fitnesscenter, grosses Spa-Center, Friseursalon, Café, Bar, Konferenzeinrichtungen und Internetzugang.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 428 helle und grosszügige Zimmer mit Blick auf die Berge, die umliegende Wüste oder den Pool. Zu den Annehmlichkeiten der Zimmer gehören, Bad/Dusche/WC mit Fön und Bademantel, Tee-/Kaffeezubereiter, TV, Radio, WLAN, Minibar, Safe und Bügeleisen.
Aktivitäten
Sport: Abgesehen von Golf sind weitere Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung Off-Road-Biking, Vogelbeobachtung oder Reiten. Nach einer Partie Tennis auf einem der 31 beleuchteten Tennisplätze oder nach einem Training im Fitnesscenter können Sie sich bei einer Massage entspannen.
Wellness: Im Spa-Center können Sie sich mit Massagen, Beautybehandlungen oder einem Saunabesuch entspannen und verwöhnen lassen.
Wellness: Im Spa-Center können Sie sich mit Massagen, Beautybehandlungen oder einem Saunabesuch entspannen und verwöhnen lassen.
Golf
Zum Hotel gehören 2 18-Loch (The Canada und The Conquistador Course) und 1 9-Loch (Pusch Ridge Course) Golfplatz sowie ein Golf Shop.
Kulinarisches
Im Hotel befindet sich das Restaurant Dos Locos (lateinamerikanische Küche), zudem sind Snacks am Pool im Desert Springs erhältlich und klassische Leckereien im Sundance Café. Weitere Speisemöglichkeiten bietet das Vista im Conquistador Country Club.
Preis auf Anfrage
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