Das Hotel verfügt über mehrere Restaurants, Bars und Lounges, Coffeeshop, «Forum Shops»- Einkaufszentrum, Fitnesscenter, Schönheitssalon, «Garden of Gods» Pool Oase mit Swimmingpools und Jacuzzis (ganzjährig geöffnet), Live-Unterhaltung, Nachtclub und Casino. Das im Jahre 2003 erbaute Kolosseum, mit mehr als 4000 Sitzplätzen, dient heute als Bühne für weltbekannte Künstler wie Shania Twain, Céline Dion und Elton John. Ebenfalls besitzt das Caesars zwei 18-Loch Golfplätze die von Rees Jones entworfen wurden.

Der Cascata Golfplatz mit Wasserfällen, umgeben von Bergen, ist ca. 30 Fahrminuten vom Las Vegas Strip entfernt. Der Rio Secco Golfplatz liegt in Henderson ca. 20 km vom Strip gelegen. Des weiteren verfügt das Hotel über einen Fitnessbereich mit Kletterwand und Tennisplätzen und einem Spa mit 51 Behandlungsräumen, römischen Bädern, Arctic Ice Room und Massagen.