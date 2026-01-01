Caesars Palace
Las Vegas
Beschreibung
Einleitung
Die prunkvolle römische Architektur dieses Luxushotels sticht bereits beim ersten Anblick aus dem Stadtbild von Las Vegas heraus. Erfreuen Sie sich an Stil, Eleganz und Design in diesem eindrucksvollen Erstklasshotel direkt am Strip.
Lage
Dieses gigantische Hotel, bekannt auch durch den Hollywood Streifen «Hang-Over», wurde dem Römischen Reich nachempfunden. Die aussergewöhnliche Architektur und die zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten begeistern nicht nur Fans des alten Roms. Das Caesars Palace liegt direkt im Herzen des Strips, gegenüber von Paris Las Vegas und dem Planet Hollywood Resort & Casino. Der Flughafen ist ca. 9 km entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über mehrere Restaurants, Bars und Lounges, Coffeeshop, «Forum Shops»- Einkaufszentrum, Fitnesscenter, Schönheitssalon, «Garden of Gods» Pool Oase mit Swimmingpools und Jacuzzis (ganzjährig geöffnet), Live-Unterhaltung, Nachtclub und Casino. Das im Jahre 2003 erbaute Kolosseum, mit mehr als 4000 Sitzplätzen, dient heute als Bühne für weltbekannte Künstler wie Shania Twain, Céline Dion und Elton John. Ebenfalls besitzt das Caesars zwei 18-Loch Golfplätze die von Rees Jones entworfen wurden.
Der Cascata Golfplatz mit Wasserfällen, umgeben von Bergen, ist ca. 30 Fahrminuten vom Las Vegas Strip entfernt. Der Rio Secco Golfplatz liegt in Henderson ca. 20 km vom Strip gelegen. Des weiteren verfügt das Hotel über einen Fitnessbereich mit Kletterwand und Tennisplätzen und einem Spa mit 51 Behandlungsräumen, römischen Bädern, Arctic Ice Room und Massagen.
Zimmer
Die 3900 luxuriösen und modern eingerichteten Zimmer (ab 35 m²) sind ausgestattet mit Kingsize- oder Queensizebetten, Zimmerservice (auf Wunsch mit Concierge-Service), Bad/Dusche, TV, WLAN, Minibar, Kaffeemaschine und Safe.
Spezielles
In der Einkaufspassage «The Forum Shops» wird mittels Lichteffekten ein ganzer Tag innerhalb einer Stunde simuliert.
Preis auf Anfrage
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