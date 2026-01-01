Southern Cross Guest Ranch
Madison
Beschreibung
Lage
Umgeben von endlosen Weiden und Laubwäldern, mitten im Heartland, einem Landstrich voller Südstaatentradition, befindet sich die Southern Cross Ranch. Die Ranch liegt ca. 10 Minuten ausserhalb des für seinen historischen Stadtkern bekannten Ortes Madison und ca. 1 Stunde Fahrt von Atlanta entfernt.
Angebot
Die Ranch bietet vielfältige Reitmöglichkeiten, Reitunterricht, Dart, Swimmingpool, Jacuzzi, Angeln und Fahrradverleih. Ein 18-Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe.
Zimmer
Die Ranch verfügt über 14 Zimmer, die mit Klimaanlage, Deckenventilatoren und TV ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
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