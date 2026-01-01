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Southern Cross Guest Ranch

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Madison

Ein Aufenthalt auf dieser Gästeranch bei deutschsprechenden Gastgebern bietet ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Beschreibung

Lage
Umgeben von endlosen Weiden und Laubwäldern, mitten im Heartland, einem Landstrich voller Südstaatentradition, befindet sich die Southern Cross Ranch. Die Ranch liegt ca. 10 Minuten ausserhalb des für seinen historischen Stadtkern bekannten Ortes Madison und ca. 1 Stunde Fahrt von Atlanta entfernt.
Angebot
Die Ranch bietet vielfältige Reitmöglichkeiten, Reitunterricht, Dart, Swimmingpool, Jacuzzi, Angeln und Fahrradverleih. Ein 18-Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe.
Zimmer
Die Ranch verfügt über 14 Zimmer, die mit Klimaanlage, Deckenventilatoren und TV ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage

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