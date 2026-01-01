The Westin Princeville Ocean Resort
Princeville - Kauai
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein kostenloser Shuttle zum Strand sowie nach Princeville zur Verfügung. Zur Hanalei Bay sind es ca. 7 km und der Flughafen ist ca. 46 km entfernt.
Angebot
Das Resort bietet den Gästen ein Restaurant, ein kleines Lebensmittelgeschäft, eine Bar, 4 Aussenpools, Jacuzzis, ein Fitnessraum sowie Spa-Behandlungen. Mehrere Tennisplätze und Golfplätze befinden sich in der näheren Umgebung.
Zimmer
Die 346 Unterkünfte sind in Studios sowie Suiten aufgeteilt. Die Studios sind mit Kaffee-/Teekocher, Kitchenette mit Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Bademäntel, Balkon und gratis WLAN eingerichtet. Die Suiten verfügen zudem über 1-2 Schlafzimmer mit separatem Wohn-/Esszimmer, Sofabett und offener Küche.
Preis auf Anfrage
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