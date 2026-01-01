Beschreibung

Lage Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein kostenloser Shuttle zum Strand sowie nach Princeville zur Verfügung. Zur Hanalei Bay sind es ca. 7 km und der Flughafen ist ca. 46 km entfernt.

Angebot Das Resort bietet den Gästen ein Restaurant, ein kleines Lebensmittelgeschäft, eine Bar, 4 Aussenpools, Jacuzzis, ein Fitnessraum sowie Spa-Behandlungen. Mehrere Tennisplätze und Golfplätze befinden sich in der näheren Umgebung.