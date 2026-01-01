Beschreibung

Lage Das Hana Maui Resort ist an der Ostküste von Maui gelegen, in der Nähe des Red Sand Beach, Hamoa Beach und Wainapanapa State Park. In der Region befinden sich ebenfalls die 7 Pools von ’Ohe’o in Kipahulu. Der Flughafen Kahului ist ungefähr 90 km entfernt. Da kein Transfer angeboten wird, empfehlen wir unbedingt die Buchung eines Mietwagens.

Angebot Das romantische Resort bietet seinen Gästen 2 Restaurants, einen Snackshop, 2 Aussenpools mit Poolbar, einen grossen Spa- Bereich, ein Fitness- und ein Yogacenter, Tennisund 3-Loch Übungs-Golfplätze sowie eine kleine Kunstgalerie. Das Aktivitätenprogramm umfasst Yoga- und Fitnessstunden genauso wie hawaiianische kulturelle Aktivitäten wie z. B. Hula-, Ukulele- und Lei-Bastel-Unterricht. Zusätzlich können Velos ausgeliehen werden und ein kostenloser Shuttle fährt die Gäste zum Hamoa Beach und Hana Airport.