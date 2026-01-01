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Marokko, Golfreisen, Knecht Reisen

Marokko Golfreisen vom Spezialisten

Marokko – Ein faszinierendes Land und erstklassige Golfplätze

Marokko fasziniert mit mystischen Städten, quirligen Souks, Prachtpalästen, dem Atlas Hochgebirge, gigantischen Wüsten, schier unendlichen Stränden - und erstklassigen Golfplätzen. Das Königreich ist auch ein «Royaume du Golf». Dies verdankt das Land dem 1999 verstorbenen König Hassan II. Er war ein leidenschaftlicher Golfer, der sich aus seiner für den Sport sogar einen eigenen Golfplatz neben dem Palast anlegen liess. Der heute amtierende Herrscher ist zwar kein Golfspieler, er weiss jedoch um die Bedeutung des Sports für die touristische Entwicklung seines Landes.

Golfer sind daher gern gesehene Gäste, die im Umland von Casablanca, Marrakesch und Agadir durch herausragende Kurse und aussergewöhnlich luxuriöse Hotels und Resorts verwöhnt werden. Die Hafenstadt Agadir, im Süden Marokkos gelegen, ist bei Golfern sehr beliebt, dies nicht zuletzt wegen den ganzjährig angenehmen Temperaturen von durchschnittlich 24 Grad. Agadir zieht mit der Trophée Hassan II die Profi-Golfer der European Tour im Frühjahr auf die königlichen Plätze. Marrakesch ist die «Perle des Südens» - und wieder en vogue einst in den 1960er Jahren.

Damals gaben sich die Reichen und Schönen dieser Welt hier die Klinke gegenseitig in die Hand. Um die Millionenstadt verteilen sich in Olivenhaine eingebettete Golfplätze. Royal Golf de Marrakesch wurde bereits 1923 eröffnet, andere Plätze wie Amelkis Golf Club und Palmeraie hingegen sind brandneu. Einige sind auch für Könner eine Herausforderung, die meisten aber bieten auch weniger starken Freizeitspielern viel Spass. Ein wahrer Spielgenuss ist der von Gary Player entworfene Mazagan-Kurs in El Jadida südlich der Hafenstadt Casablanca.

El Jadida Royal Course liegt in unmittelbarer Nähe zur Atlantikküste. Er gehört zum Pullman El Jadida Royal Golf & Spa und liegt in einer sandigen Bucht, die sich nördlich der Stadt nach Azemmour zieht. Marokko setzt auf die Golfer, die während der Wintermonate vom späten Herbst bis in den April traumhafte Bedingungen vorfinden. Bei 20 Grad und Sonnenschein lässt sich in Nordafrika die Golf-Saison perfekt verlängern. Wir beraten Sie gerne.

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Marrakesch
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Spezialisten-Team

Golf in Agadir: Spielen am Atlantik

Agadir ist Marokkos zugänglichstes Golfziel. Rund um die Stadt liegen mehrere 18-Loch-Anlagen in Reichweite weniger Fahrminuten, eingebettet in Eukalyptus- und Arganhaine, teils mit Blick auf den Atlantik. Die Küstenlage sorgt für milde Temperaturen, wenn in Europa die Saison ruht: Zwischen November und April lässt sich hier praktisch täglich spielen, nachmittags weht meist eine leichte Brise vom Meer. Weiter nördlich, Richtung Taghazout, sind in den letzten Jahren weitere Plätze und Resorts entstanden.

Marrakesch: Plätze vor der Kulisse des Atlas

Marrakesch verbindet Golf mit Stadterlebnis. Die ältesten Anlagen der Region stammen aus den 1920er-Jahren, dazu sind mehrere moderne Championship-Plätze gekommen. An klaren Wintertagen steht der schneebedeckte Hohe Atlas als Kulisse hinter den Fairways. Nach der Runde sind es nur wenige Minuten in die Medina, zu den Souks und in die Gartenanlagen – das macht Marrakesch besonders für Reisen attraktiv, bei denen nicht alle Mitreisenden spielen.

Wie wir Ihre Golfreise nach Marokko zusammenstellen

Ob Sie an einem Ort bleiben oder Agadir und Marrakesch verbinden möchten: Wir buchen Hotel, Startzeiten, Transfers und Leihausrüstung als Paket. Auch Kombinationen mit einer Rundreise durch den Süden oder mit Badetagen an der Küste sind möglich. Sprechen Sie mit unseren Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten – wir kennen die Plätze und wissen, welche Anlage zu Ihrem Handicap passt.

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