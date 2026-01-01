Marokko Golfreisen vom Spezialisten
Marokko – Ein faszinierendes Land und erstklassige Golfplätze
Fairmont Royal Palm Marrakech
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Der herrliche Garten gefüllt mit Olivenbäumen, Palmen und Lavendelsträuchern, die dramatischen Züge des Atlasgebirge...
Riad Villa Blanche
Preis auf Anfrage
Agadir
Das Boutique Hotel Villa Blanche im Riad-Stil mit exzellentem Service ist eine Oase der Ruhe.
Radisson Blu Hotel
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Das Hotel liegt in Guéliz, der Neustadt Marrakeschs – der ideale Ausgangspunkt für Shopping, Nachtleben, viele...
Mazagan Beach & Golf Resort
Preis auf Anfrage
El Jadida
Im Mazagan Beach and Golf Resort bleiben wahrlich keine Wünsche offen: Das 5-Sterne-Resort der Superlative liegt rund...
Hyatt Place Taghazout
Preis auf Anfrage
Agadir
Am Strand brechen die Wellen des Atlantik und auf ihren Brettern paddeln die Surfer entlang der marokkanischen Küste....
Sofitel Marrakech
Preis auf Anfrage
Marrakesch
Im „Land Gottes", wie Marrakesch aus dem Mazirischen übersetzt heisst, liegt das luxuriöse Sofitel Marrakech....
Spezialisten-Team
Golf in Agadir: Spielen am Atlantik
Agadir ist Marokkos zugänglichstes Golfziel. Rund um die Stadt liegen mehrere 18-Loch-Anlagen in Reichweite weniger Fahrminuten, eingebettet in Eukalyptus- und Arganhaine, teils mit Blick auf den Atlantik. Die Küstenlage sorgt für milde Temperaturen, wenn in Europa die Saison ruht: Zwischen November und April lässt sich hier praktisch täglich spielen, nachmittags weht meist eine leichte Brise vom Meer. Weiter nördlich, Richtung Taghazout, sind in den letzten Jahren weitere Plätze und Resorts entstanden.
Marrakesch: Plätze vor der Kulisse des Atlas
Marrakesch verbindet Golf mit Stadterlebnis. Die ältesten Anlagen der Region stammen aus den 1920er-Jahren, dazu sind mehrere moderne Championship-Plätze gekommen. An klaren Wintertagen steht der schneebedeckte Hohe Atlas als Kulisse hinter den Fairways. Nach der Runde sind es nur wenige Minuten in die Medina, zu den Souks und in die Gartenanlagen – das macht Marrakesch besonders für Reisen attraktiv, bei denen nicht alle Mitreisenden spielen.
Wie wir Ihre Golfreise nach Marokko zusammenstellen
Ob Sie an einem Ort bleiben oder Agadir und Marrakesch verbinden möchten: Wir buchen Hotel, Startzeiten, Transfers und Leihausrüstung als Paket. Auch Kombinationen mit einer Rundreise durch den Süden oder mit Badetagen an der Küste sind möglich. Sprechen Sie mit unseren Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten – wir kennen die Plätze und wissen, welche Anlage zu Ihrem Handicap passt.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen