Francis Marion Hotel
Charleston
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Marion Francis befindet sich im US-Bundesstaat South Carolina und überzeugt mit seiner Nähe zum Charleston Harbor. Hier laufen Schiffe und Luxuskreuzer aus aller Welt ein.
Auf Golfreisen nach South Carolina sieht man einige der schönsten und spannendsten Golfplätze der USA.
Das Golfhotel Marion Francis befindet sich im US-Bundesstaat South Carolina und überzeugt mit seiner Nähe zum Charleston Harbor. Hier laufen Schiffe und Luxuskreuzer aus aller Welt ein.
Direkt am Hafen hat man einen guten Blick auf das Fort Sumter Monument, welches sich auch für einen Tagesausflug sehr anbietet. Darüber hinaus befinden sich im Umland des Golfhotel Marion Francis viele Golfplätze, für die das Gebiet rund um Charleston sehr bekannt ist.
Auf Golfreisen nach South Carolina sieht man einige der schönsten und spannendsten Golfplätze der USA.
Golfhotel Marion Francis mit Spa
Wer lieber im Hotel Marion Francis bleiben will, der hat die freie Auswahl zwischen 235 Zimmern. Darunter befinden sich nicht nur zehn Suiten, sondern auch sieben Penthouse Suiten. Den Tag kann man sehr abwechslungsreich gestalten, da das Luxushaus neben einem Fitnesscenter auch noch über einen Spa-Bereich verfügt. Dabei kann man sich bei diversen Massagen oder anderen Behandlungen wunderbar verwöhnen lassen.
Lage
Bei einem Aufenthalt im The Francis Marion Hotel wohnen Sie im Herzen von Charleston, nur wenige Schritte von Marion Square und dem College of Charleston. Dieses Hotel mit 4 Sternen befindet sich ausserdem in der Nähe vom Halsey Institute of Contemporary Art sowie der Charleston Music Hall Im Herzen von Charleston. Den schönen Hafen und die Promenade können Sie bequem in ca. 15 Minuten zu Fuß erreichen.
Angebot
Zu den Highlights gehören auch: WLAN-Internetzugang (kostenlos), Concierge-Service und Souvenirladen/Kiosk.
Zimmer
Fühlen Sie sich in einem der 230 klimatisierten Zimmer mit Flachbildfernseher wie zu Hause. Ein WLAN-Internetzugang (kostenlos) ist ebenso verfügbar wie Kabelempfang. Die Badezimmer bieten Bad/Dusche/WC...Duschwannen, kostenlose Toilettenartikel und Fön Haartrockner. Zur Austattung gehören Telefone ebenso wie Zimmersafes und Schreibtische.
Aktivitäten
Sport: Fitnesscenter gegen Gebühr
Wellness: Es werden folgende Wellnessleistungen angeboten: Tiefengewebe-Massagen, Warmsteinmassagen, Massagen und Gesichtsbehandlungen. Im Wellnessbereich werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Therapien angeboten, einschließlich Aromatherapie.
Wellness: Es werden folgende Wellnessleistungen angeboten: Tiefengewebe-Massagen, Warmsteinmassagen, Massagen und Gesichtsbehandlungen. Im Wellnessbereich werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Therapien angeboten, einschließlich Aromatherapie.
Kulinarisches
Dieses Hotel beherbergt ein Restaurant, das Frühstück, Mittagessen und
Abendessen welches unter anderem anbietet schmackhafte Südstaaten-Spezialitäten anbietet. Außerdem wartet ein Coffeeshop/Café (Starbucks) auf Ihren Besuch. Zimmerservice (bitte Zeiten beachten) wird angeboten. Ihren Durst können Sie an der Bar/Lounge stillen.
Abendessen welches unter anderem anbietet schmackhafte Südstaaten-Spezialitäten anbietet. Außerdem wartet ein Coffeeshop/Café (Starbucks) auf Ihren Besuch. Zimmerservice (bitte Zeiten beachten) wird angeboten. Ihren Durst können Sie an der Bar/Lounge stillen.
Preis auf Anfrage
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