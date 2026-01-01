The Biltmore
Miami
Beschreibung
Einleitung
The Biltmore ist eine Hotel-Ikone Floridas mit einer jahrzehntelangen Tradition, Stil und mediterranem Flair.
Gerade für Golfer eignet sich The Biltmore besonders für einen abwechslungsreichen Golfurlaub in Florida.
The Biltmore ist eine Hotel-Ikone Floridas mit einer jahrzehntelangen Tradition, Stil und mediterranem Flair.
The Biltmore Hotel – Urlaub mit Wellness und Golf
Zwischenzeitlich als Krankenhaus genutzt, erstrahlt es seit 1987 im Herzen Miamis in neuer Pracht und mit einem breiten Angebot. Das mehrfach ausgezeichnete Hotel bietet seinen Gästen geräumige Suiten. Von der Speisekarte bis hin zum Spa-Programm gibt es nur das Beste.
Gerade für Golfer eignet sich The Biltmore besonders für einen abwechslungsreichen Golfurlaub in Florida.
Golfhotel The Biltmore Hotel mit Championship Golfplatz
Nur wenige Schritte vom Biltmore Hotel entfernt befindet sich der zum Hotel gehörende18-Loch Championship Biltmore Golfkurs. Im Herzen Miamis liegt dieser architektonisch hervorragend angelegte Golfplatz. „The Biltmore" wurde 1925 vom Schotten Donald Ross gestaltet – der überragende Golfplatz-Designer seiner Zeit. Nebst Soffer und Miller gehört The Biltmore zu den best gelayouteten Golfplätzen im Süden Floridas.
The Biltmore Hotel mit kulinarischen Highlights
Das Signature Palm d'Or Restaurant ist ein Garant für Gaumenfreuden sondergleichen.
Denn Sternekoch Gregory Pugin setzt alles daran, seinen Gästen das Gefühl zu geben, sich für einen Abend in Frankreich zu befinden. Mehrere Auszeichnungen küren bereits die Laufbahn des Chefkochs. Als Koch im Bellagio oder als Restaurantbesitzer in New York blieb der gebürtige Franzose seiner Heimatküche stets treu. So steht die französische Küche im hoteleigenen Restaurant im Vordergrund. In einem authentischen Ambiente wird das französische Flair mit allen Sinnen erlebbar. Dabei kommen natürlich nur frische, lokale und nachhaltig erzeugte Zutaten auf die erlesene Speisekarte.
Lage
Das Hotel liegt nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum von Miami und von Miami Beach entfernt. Der internationale Flughafen von Miami ist nur 10 Minuten vom Hotel entfernt. Zum Flughafen Fort Lauderdale sind es ca. 40 Minuten.
Angebot
Das Resort mit 273 Zimmern umfasst 133 Suiten und bietet eine einzigartig mediterrane Architektur mit klassischen italienischen, arabischen und spanischen Einflüssen in einer 60 Hektar grossen tropischen Landschaft. Das bei Politikern und bekannten Persönlichkeiten beliebte Hotel verfügt über einen von Donald Ross entworfenen, renovierten 18-Loch-, 71-Par-Meisterschafts-Golfplatz, über Tennisplätze, einen grossen Hotelpool mit privaten Strand-Hütten, ein Spa und ein renommiertes Fitnesscenter.
Zimmer
Die Zimmer versprühen luxuriösen Charme und traditionelle Eleganz und bieten einen Ausblick auf die Skyline von Miami und den exklusiven Golfplatz. Die einladend dekorierten Zimmer mit mediterranen und arabischen Einflüssen sorgen für ein überragendes Resort-Erlebnis. Das Hotel bietet 273 Zimmer, davon sind 133 Suiten. Die Standardzimmer verfügen über eine kleine Sitzecke sowie ein Kingsize-Bett oder Queensize-Betten. Die Luxuszimmer sind geräumiger und mit einem originalen Steinboden aus Jerusalem-Steinen ausgestattet. In der Junior-Suite ist das Schlafzimmer durch ein zimmerhohes Bücherregal mit Schreibtisch vom Wohnbereich abgetrennt. Die Zimmer und Suiten verfügen über Balkon, Flachbildfernseher, drahtloses High-Speed-Internet, Minibar und Safe.
Aktivitäten
Sport: Zum Biltmore Hotel gehören 10 Tennisplätze, ein Aussenpool mit Cabanas und ein hoteleigenes Fitnesscenter.
Wellness: Das Biltmore Spa mit Panoramablick ist über 1'100 m2 gross und bietet Rückzug für Ruhe und Entspannung suchende. Massagetherapien, Gesichtsbehandlungen, Beauty-Behandlungen , therapeutische Körperpeelings sowie Body Wrappings gehören zum Angebot. Der Aufenthalt im Spa kann mit einem Besuch der Himalaya-Salzstein-Sauna oder des Dampfheilbads kombiniert werden.
Wellness: Das Biltmore Spa mit Panoramablick ist über 1'100 m2 gross und bietet Rückzug für Ruhe und Entspannung suchende. Massagetherapien, Gesichtsbehandlungen, Beauty-Behandlungen , therapeutische Körperpeelings sowie Body Wrappings gehören zum Angebot. Der Aufenthalt im Spa kann mit einem Besuch der Himalaya-Salzstein-Sauna oder des Dampfheilbads kombiniert werden.
Golf
The Biltmore Golf
Kulinarisches
Das Hotelresort verfügt über zahlreiche Restaurants und Bars. Die Biltmore Bar bietet nachmittags und abends Spirituosen, Weine und Bier. Der Cellar Club serviert Weine und Tapas-Appetizer. Jeden Sonntag bietet das Biltmore einen erstklassigen Brunch mit den feinsten Delikatessen und Live-Musik. Im Restaurant Palme d'Or werden die Gäste mit einem abwechslungsreichen 5-Gänge Menü mit saisonalen Zutaten verwöhnt. Das Fontana Restaurant serviert italienische Küche, Steaks vom Grill, Meeresfrüchte und selbstgemachte Pasta.
Die Bar Cascade liegt am Pool und lädt zu einer Auswahl an karibischen Spezialitäten und Cocktails ein. Das 19th Hole mit Blick auf den Golfplatz ist der ideale Ort für ein entspanntes Frühstück, Mittagessen oder einen Cocktail. Das Hotel hat ausserdem kürzlich seine Akademie der Kochkünste eröffnet, die verschiedene praxisorientierte Kochseminare für Erwachsene und Kinder anbietet.
Preis auf Anfrage
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