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Hyatt Regency Grand Cypress

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Orlando

Ein Erstklasshotel für Familien und Paare gleichermassen.

Beschreibung

Lage
Das Erstklasshotel liegt in Lake Buena Vista. Bis nach Downtown Disney sind es ca. 1,5 Kilometer. Sehenswürdigkeiten, die Walt Disney World Themenparks und die Universal Studios befinden sich nur wenige Fahrminuten entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und unzählige Aktivitäten befinden sich in der Nähe.
Angebot
4 Restaurants, Lobby-Bar, Snackbar, Gartenanlage, See mit Sandstrand, grosse Poolanlage, Spa, Fitnesscenter, ein von Jack Nicklaus gestalteter Golfplatz, Tennis und Racquet und Fahrradverleih. Ein Shuttle-Service zu den Themenparks von Walt Disney und Universal wird angeboten.
Zimmer
Die 815 grosszügigen Zimmer sind modern mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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