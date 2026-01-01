Mauritius Golfreisen vom Spezialisten
Ein Traum für jeden Golfer
Shangri La's le Touessrok Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Trou d'Eau Douce
Der von der deutschen Golf-Legende Bernhard Langer entworfene Golfkurs des Golfhotels Shangri-La's Le Toussrok zählt...
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Le Morne
Wo würden Sie Ihr Traum-Resort hinbauen, wenn Sie die freie Auswahl hätten? Direkt an einen feinen Sandstrand am...
Constance Belle Mare Plage
Preis auf Anfrage
Belle Mare
Auf Mauritius verfügt das Constance Belle Mare Plage über gleich zwei grandiose Golfplätze. Vor einer einzigartigen...
Constance Le Prince Maurice
Preis auf Anfrage
Poste de Flacq
Im Le Prince Maurice wird heute noch an die Vergangenheit der Kolonialzeit erinnert. Die Architektur und die...
Spezialisten-Team
Eine grosse Auswahl an Golfplätzen und - hotels
Hervorragende Mauritius Golf Hotels
Mauritius verfügt über zahlreiche Golfhotels der Spitzenklasse. An der Südküste befindet sich das Beachcomber Paradis Hotel, das Sie vermutlich sofort lieben werden. Vier verschiedene Restaurants bieten Ihnen das Speiseangebot der kreolischen Küche und geschultes Personal wird Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Ruhen Sie sich in einem der luxuriösen Zimmer aus oder machen Sie es sich an einem der sechs Pools gemütlich. Das an der Ostküste gelegene Poste de Flacq Golf Hotel befindet sich direkt am Strand und wird von einem tropischen Garten umgeben.
Das Golf Resort Beau Champ liegt mitten in Lagunen und Mangrovenhainen. Im Resort ist der „Four Seasons Golf Club“ beheimatet. Daneben empfehlen wir Ihnen das Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort, das Constance Belle Mare Plage und das Long Beach Golf & Spa Resort. Alle Golfresorts überzeugen mit einmaligem Service, gemütlichen, luxuriösen Zimmern, vorzüglichen Speisen und hervorragend gepflegten Plätzen.
Golfplätze der Extraklasse auf Mauritius
Der Platz auf der vorgelagerten Insel Île aux Cerfs erstreckt sich auf mehr als 38 Hektar Fläche und wurde von keinem anderem als dem berühmten Golfer Bernhard Langer gestaltet. Er bietet 18 Löcher mit einzigartigem Meerblick. Im Heritage Folg Club können Sie sogar auf zwei Plätzen golfen. Empfehlenswert ist auch der Tamarina Golf Club, der durch eine traumhafte Lage zwischen Bergen und dem Indischen Ozean besticht. Schauen Sie sich auch den Belle Mare Plage Golf Club an, dessen Entstehung auf das Design des südafrikanischen Golfchampions Hugh Baiocchi zurückgeht.
Ein Eldorado für Golfer ist auch der Paradis Hotel & Golf Club, wo Sie einen traumhaften Blick auf die Lagune Morne Peninsula erleben. Der Avalon Golf Estate mit 18 Löchern ist ein noch ziemlich neuer Platz. Die wunderschönen Plätze machen Ihre Mauritius Ferien zu einem einmaligen Erlebnis. Fragen Sie unsere Golfreise Spezialisten, die Ihnen Mauritius Reisen für Golfer individuell zusammenstellen.
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