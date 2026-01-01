Exklusive Dubai Golfreisen
Beste Bedingungen für ein Hole-in-one
Spezialisten-Team
Unvergessliche Golfreisen vom Spezialisten
Golfferien – Dubai Golfplätze
Ein Aufenthalt in Dubai und Golf können perfekt miteinander kombiniert werden. Die immergrünen Rasenflächen der erstklassigen Anlagen sind natürlich mit sehr viel Stil eingerichtet. Die Clubhäuser lassen keine Wünsche oder Bedürfnisse offen. Luxushotels gibt es in Dubai bekanntlich sehr viele. Unsere Reisespezialisten haben jedoch die perfekten Hotels und Resorts für die bevorstehenden Golfferien in Dubai. Sie können sich auf einen zuvorkommenden und erstklassigen Service vor Ort verlassen. Die Zimmer sind nicht nur luxuriös ausgestattet, sondern auch noch sehr geräumig.
In Dubai ist tatsächlich alles Gold, was glänzt. Wandern Sie auf den Spuren von Tiger Woods und gehen Sie einer der exklusivsten Sportarten nach.
Die Vorzüge unserer Golfreisen
Sie haben grosses Interesse an einer Reise nach Dubai und möchten Ihren Aufenthalt mit Golf kombinieren? Sehr gerne stehen Ihnen hierfür unsere Ferienexperten beratend zur Seite. Somit können Sie sich bereits vor dem Abflug entspannen und sich auf die bevorstehenden Ferientage freuen. Exklusive und exotische Hotels und Resorts laden zum Verweilen ein. Die Golfclubs in Dubai werden Sie garantiert nicht enttäuschen. Erholen Sie sich nach mehreren Schlägen am Golfplatz an den schönsten Sandstränden der Welt.
Traumhafte Ferien sind mit unserer Hilfe vorprogrammiert. Sie haben weitere Fragen? Unsere Ferienspezialisten für Dubai Reisen in Kombination mit Golf erreichen Sie sehr einfach und unproblematisch.
Hotels, die mit jeder Menge Luxus überzeugen
Die Dubai Golfplätze sind mittlerweile weltweit bekannt. Wenn Sie sich dann noch für ein 5-Sterne-Hotel, wie etwa das Grand Hyatt Dubai entscheiden, liegen den Luxusferien keine Steine mehr im Weg. Das Essensangebot, die Serviceleistungen und natürlich die exklusive Ausstattung der Zimmer sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Im Dubai Creek Golf & Yacht Club werden Sie aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen. Nicht zu vergessen auch Jumeirah Estates oder die vielen anderen aussergewöhnlichen Plätze die Sie bei den Dubai Ferien erleben werden.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen