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Exklusive Dubai Golfreisen

Beste Bedingungen für ein Hole-in-one

Unsere Dubai Ferienangebote alleine sind schon ein Hit. Wenn Sie sich dann noch für Golfreisen von uns entscheiden, können Sie eigentlich so gut wie nichts falsch machen. Im Wüstenstaat finden Sie einige der schönsten und auch bekanntesten Golfanlagen der Welt. Im Hintergrund die Skyline von Dubai und vor Ihnen der saftig grüne Rasen des Golfclubs. Die Golfanlagen von Dubai zeugen von höchster Qualität und natürlich bringt Sie ein Shuttle-Service direkt vom Luxusresort oder Hotel an die Golfplätze von Dubai.

Mit unseren Reisen geniessen Sie jede Menge Exklusivität. Dubai ist eine Stadt, die niemals zur Ruhe kommt und neben dem Golfsport gibt es in den Emiraten noch viel mehr zu erleben. Fragen Sie unsere Ferienspezialisten nach Golfreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie werden eine Vielzahl an tollen Ferienangeboten erhalten. Wenn Sie schon immer einmal davon geträumt haben im Dubai Emirate Golf Club Ihr Können zu beweisen, sind Sie bei uns goldrichtig.

Spezialisten-Team

Unvergessliche Golfreisen vom Spezialisten

Golfferien – Dubai Golfplätze

Ein Aufenthalt in Dubai und Golf können perfekt miteinander kombiniert werden. Die immergrünen Rasenflächen der erstklassigen Anlagen sind natürlich mit sehr viel Stil eingerichtet. Die Clubhäuser lassen keine Wünsche oder Bedürfnisse offen. Luxushotels gibt es in Dubai bekanntlich sehr viele. Unsere Reisespezialisten haben jedoch die perfekten Hotels und Resorts für die bevorstehenden Golfferien in Dubai. Sie können sich auf einen zuvorkommenden und erstklassigen Service vor Ort verlassen. Die Zimmer sind nicht nur luxuriös ausgestattet, sondern auch noch sehr geräumig.

In Dubai ist tatsächlich alles Gold, was glänzt. Wandern Sie auf den Spuren von Tiger Woods und gehen Sie einer der exklusivsten Sportarten nach.

Die Vorzüge unserer Golfreisen

Sie haben grosses Interesse an einer Reise nach Dubai und möchten Ihren Aufenthalt mit Golf kombinieren? Sehr gerne stehen Ihnen hierfür unsere Ferienexperten beratend zur Seite. Somit können Sie sich bereits vor dem Abflug entspannen und sich auf die bevorstehenden Ferientage freuen. Exklusive und exotische Hotels und Resorts laden zum Verweilen ein. Die Golfclubs in Dubai werden Sie garantiert nicht enttäuschen. Erholen Sie sich nach mehreren Schlägen am Golfplatz an den schönsten Sandstränden der Welt.

Traumhafte Ferien sind mit unserer Hilfe vorprogrammiert. Sie haben weitere Fragen? Unsere Ferienspezialisten für Dubai Reisen in Kombination mit Golf erreichen Sie sehr einfach und unproblematisch.

Hotels, die mit jeder Menge Luxus überzeugen

Die Dubai Golfplätze sind mittlerweile weltweit bekannt. Wenn Sie sich dann noch für ein 5-Sterne-Hotel, wie etwa das Grand Hyatt Dubai entscheiden, liegen den Luxusferien keine Steine mehr im Weg. Das Essensangebot, die Serviceleistungen und natürlich die exklusive Ausstattung der Zimmer sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Im Dubai Creek Golf & Yacht Club werden Sie aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen. Nicht zu vergessen auch Jumeirah Estates oder die vielen anderen aussergewöhnlichen Plätze die Sie bei den Dubai Ferien erleben werden.

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