Das Kea Lani Resort liegt direkt am schönen Sandstrand von Polo Beach in Wailea. Der Wailea Golfplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die Entfernung zum Flughafen Kahului beträgt ungefähr 27 km.

5 Restaurants und Bars sowie eine Snackbar verwöhnen die hungrigen Gäste. 2 Aussenpool sind durch eine Rutsche miteinander verbunden und verfügen über einen Sprudelbereich und ein Kinderbecken. Ein dritter Pool steht nur Erwachsenen offen. Ein grosser Spa-Bereich und Geschäfte sind ebenfalls Teil der Anlage. Ein umfassendes Wellnessprogramm mit Yoga, Pilates usw., wird ebenso angeboten wie kulturelle Aktivitäten und ein Kinderprogramm. Verleih von Wassersportgeräten sowie Tauchund Schnorchelausrüstungen am Strand. Der Wailea Golf Club und der Wailea Tennis Club sind nur wenige Minuten vom Hotel entfernt.