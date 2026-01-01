Shorewalk Villas Resort
Bradenton Beach
Beschreibung
Einleitung
An der Westküste Floridas liegt das Golfhotel Shorewalk Vacation Villas im Herzen von Bradenton. Der Ort bietet unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten für abwechslungsreiche Golfferien in den USA.
Die Appartements sind mit allem ausgestattet, was man zum Leben benötigt. Es ist der ideale Ort für Familien- oder Golfreisen nach Florida, um verschiedenste Feste zu feiern, Sport zu treiben und das herrliche Wetter Floridas zu geniessen.
An der Westküste Floridas liegt das Golfhotel Shorewalk Vacation Villas im Herzen von Bradenton. Der Ort bietet unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten für abwechslungsreiche Golfferien in den USA.
Stadtparks, Spielwiesen und Stellen zum Campen und Grillen gibt es zuhauf. In den Marinas kann man Segel- und Motorboote mieten. 150 Zweizimmer-Wohnungen mit Küche und Bad sind auf dem Gelände des Golfhotels Shorewalk Vacation Villas zu finden.
Die Appartements sind mit allem ausgestattet, was man zum Leben benötigt. Es ist der ideale Ort für Familien- oder Golfreisen nach Florida, um verschiedenste Feste zu feiern, Sport zu treiben und das herrliche Wetter Floridas zu geniessen.
Golfferien an der Küste Floridas
An der Küste liegen mit der Landzunge des „Longboat Key" und dem Siesta Key Beach zwei wundervolle weisse Sandstrände. Kurz vor der Küste liegt die grandiose Anna Maria Island, wo sich kleine Cafés, Bars und Restaurants befinden – das türkisfarbene Meer gibt's obendrauf.
Lage
Ca. 100 km südlich des Flughafens Tampa und ca. 170 Km nördlich des Flughafens Ft. Myers liegt diese beliebte Ferienanlage im Ort Bradenton. Zum nächsten Strand in Holmes Beach (Anna Maria Island) sind es ca. 10 Km.
Angebot
Weitläufiger bewachter Park mit 240 Apartments in zweistöckigen Villen. 6 Seen (auch zum Angeln), Spielplatz, Clubhaus mit Billard, Tischtennis, TV-Ecke, Spielen und Büchern, Snackbar, 2 Swimmingpools, 2 Jacuzzis Whirlpools, Nichtraucherresort. Kostenlose Parkplätze. Parken inklusive.
Zimmer
Die freundlich eingerichteten Apartments verfügen über einen Wohnraum mit Sofabett, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Schlafzimmer mit Queensize-Bett und ein Bad/WC mit Fön Haartrockner. Zudem sind sie mit Kochnische, Direktwahltelefon, Internetzugang und Balkon ausgestattet. Die Klimaanlage und die Heizung werden zentral reguliert.
Aktivitäten
Sport: 2 beleuchtete Tennisplätze, Basketball sowie Shuffleboard stehen den Gästen zur freien Verfügung. Fahrradverleih, Reiten, Golf und Wassersport in der Nähe gegen Gebühr.
Golf
Zwei 18-Loch Golfplätze sind in unmittelbarer Nähe
Kulinarisches
Clubhaus mit Snackbar sowie ein Restaurant stehen den Gästen zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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