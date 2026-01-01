Der Joshua Tree Nationalpark liegt im Süden Kaliforniens. Dank über 300 Sonnentagen im Jahr beheimatet er eine riesige Vielfalt an Pflanzen und Tieren, darunter die imposanten Joshua-Bäume. Das Resort liegt inmitten einer rund 4,5 Hektar grossen Olivenhain Plantage und wird nur durch eine Strasse vom 36-Loch Golf Resort getrennt. Die Einkaufsmöglichkeiten in El Paseo sind nur 5 km und Palm Springs ist etwa 27 km entfernt.