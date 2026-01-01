Tommy Bahama Miramonte Resort & Spa
Indian Wells
Beschreibung
Lage
Der Joshua Tree Nationalpark liegt im Süden Kaliforniens. Dank über 300 Sonnentagen im Jahr beheimatet er eine riesige Vielfalt an Pflanzen und Tieren, darunter die imposanten Joshua-Bäume. Das Resort liegt inmitten einer rund 4,5 Hektar grossen Olivenhain Plantage und wird nur durch eine Strasse vom 36-Loch Golf Resort getrennt. Die Einkaufsmöglichkeiten in El Paseo sind nur 5 km und Palm Springs ist etwa 27 km entfernt.
Angebot
Restaurant, Bar, Lounge, stimmungsvolle begrünte Aussenanlage mit Pool, Poolbar und Springbrunnen, Jacuzzi, Fitnesscenter, Sauna, Spa, Yoga, Fahrradverleih.
Zimmer
Die 406 Einheiten liegen in zweistöckigen Bungalows, welche sich über die Gartenanlage verteilen.
Preis auf Anfrage
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