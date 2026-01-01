Südafrika – Golfreisen vom Spezialisten
Morgens Safari und nachmittags Golf
The Cellars-Hohenort
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Constantia
Nur gerade 20 Minuten von Kapstadts Innenstadt entfernt, bietet das Hotel Cellars- Hohenort Luxus, Ruhe und Erholung...
Delaire Graff Estate
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Stellenbosch
Laurence Graff versteht was von Edelsteinen. Wenig verwunderlich also, dass der weltbekannte Diamanten-Händler mit...
Sun City The Palace of the Lost City
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Sun City
Sun City Resort liegt ca. 160 km nordwestlich von Johannesburg und ist in knapp 2 Autostunden erreichbar. Zudem...
Prana Lodge
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Chintsa Bay
Prana Lodge ist eine einzigartige Strand Lodge, welche in einem ursprünglichen Wald an der Chintsa Bay liegt. Die...
Sun City Cabanas Hotel
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Sun City
Sun City Resort liegt ca. 160 km nordwestlich von Johannesburg und ist in knapp 2 Autostunden erreichbar. Zudem...
Steenberg Hotel & Golf Estate
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Kapstadt
Das Golfhotel Steenberg ist ein Luxushotel in den Gebäuden des ältesten Landsitzes am Kap. Schon im 17. Jahrhundert...
One & Only Cape Town
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Kapstadt
Das Golfhotel Steenberg ist ein Luxushotel in den Gebäuden des ältesten Landsitzes am Kap. Schon im 17. Jahrhundert...
Leeu Estates
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Franschhoek
Alle Räume des Leeu Estates Golfhotels überzeugen mit klassischem Design, hochwertigen Materialien und einer ruhigen...
The Capital Zimbali
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Ballito
Das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort mit ihren luxuriösen Unterkünften in privater Atmosphäre liegt in der Region...
Sabi River Sun Resort
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Hazyview
Für aktive Urlauber gibt es im Sabi River Sun Resort viele Erkundungstouren und den ein oder anderen Adrenalinschub...
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen