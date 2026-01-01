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Quellness & Golfresort Bad Griesbach

Golf, Genuss und Entspannung im Herzen Niederbayerns

Vom Einsteiger bis zum Profi-Golfer bietet das Quellness Golfresort Bad Griesbach alles, was das Golferherz begehrt: 129 Löcher, die grösste Golfschule Europas, attraktive Proshops, drei Hotels mit eigenen Thermen, drei gemütliche Gutshöfe sowie zahlreiche feine Restaurants und Boutiquen.

Dieses Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit Fredy Mächler Golf Tours, Partner von Knecht Reisen. 

Fredy Mächler Golf Tours ist ein spezialisierter Anbieter für hochwertige Golfreisen in Europa und weltweit. Das Unternehmen organisiert individuell geplante Golfreisen mit ausgewählten Golfplätzen, passenden Hotels und persönlicher Betreuung. Der Fokus liegt auf Qualität, Erfahrung und reibungsloser Organisation für Golfreisende mit hohen Ansprüchen.

Als Partner von Knecht Reisen ergänzt Fredy Mächler Golf Tours unser Angebot im Bereich Golfreisen gezielt.

Entdecken Sie die aktuellen Golfreiseangebote bei unserem Partner und lassen Sie sich persönlich beraten:

Golfreisen nach Bad Griesbach bei Fredy Mächler Golf Tours

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