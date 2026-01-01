Quellness & Golfresort Bad Griesbach
Golf, Genuss und Entspannung im Herzen Niederbayerns
Fredy Mächler Golf Tours ist ein spezialisierter Anbieter für hochwertige Golfreisen in Europa und weltweit. Das Unternehmen organisiert individuell geplante Golfreisen mit ausgewählten Golfplätzen, passenden Hotels und persönlicher Betreuung. Der Fokus liegt auf Qualität, Erfahrung und reibungsloser Organisation für Golfreisende mit hohen Ansprüchen.
Als Partner von Knecht Reisen ergänzt Fredy Mächler Golf Tours unser Angebot im Bereich Golfreisen gezielt.
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