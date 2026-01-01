Vom Einsteiger bis zum Profi-Golfer bietet das Quellness Golfresort Bad Griesbach alles, was das Golferherz begehrt: 129 Löcher, die grösste Golfschule Europas, attraktive Proshops, drei Hotels mit eigenen Thermen, drei gemütliche Gutshöfe sowie zahlreiche feine Restaurants und Boutiquen.

Dieses Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit Fredy Mächler Golf Tours, Partner von Knecht Reisen.