Mauna Lani Auberge Resorts Collection
Kamuela
Beschreibung
Lage
Ca. 30 Minuten nördlich von Kona's internationalem Flughafen gelegen, bietet dieses Strandresort (weisser Strand) an der Kohala Coast die Möglichkeit beim Schnorcheln und Tauchen grüne Meeresschildkröten und tropische Fische zu erkunden.
Angebot
Das Resort verfügt über 5 Restaurants, einen wunderschön angelegten Spa-Bereich, eine grosszügige Poolanlage, zwei Championship Golfplätze und diverse Wassersportmöglichkeiten.
Zimmer
Die 343 Zimmer und Villen enthalten: Mini-Bar, Kühlschrank, Kaffeemaschine, TV, Safe. Kostenloser Kaffee und Tee am Morgen und in den Zimmern erhältlich.
Preis auf Anfrage
Loading map...