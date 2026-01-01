Beschreibung

Lage Ca. 30 Minuten nördlich von Kona's internationalem Flughafen gelegen, bietet dieses Strandresort (weisser Strand) an der Kohala Coast die Möglichkeit beim Schnorcheln und Tauchen grüne Meeresschildkröten und tropische Fische zu erkunden.

Angebot Das Resort verfügt über 5 Restaurants, einen wunderschön angelegten Spa-Bereich, eine grosszügige Poolanlage, zwei Championship Golfplätze und diverse Wassersportmöglichkeiten.