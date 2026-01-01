Vereinigte Arabische Emirate – Golfreisen vom Spezialisten
Traumhafte Sandstrände, Luxus und einmalige Golfplätze
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
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Abu Dhabi
Direkt am circa 9 km langen geschützten natürlichen Sandstrand auf Saadiyat Island, liegt das Park Hyatt Abu Dhabi...
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa
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Abu Dhabi
Ein Ort der Ruhe und Entspannung. Der zarte Duft von weissem Tee kombiniert mit gedämpften Erdtönen und...
St. Regis Saadiyat Island Resort Abu Dhabi
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Abu Dhabi
Riesige Zimmer, eine noch grössere Pool-Landschaft, ein eigener Gary Player-Golfplatz direkt am Strand und wirklich...
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
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Ras al Khaimah
Wie ein Palast erscheint das prachtvolle Spa- und Golfresort Waldorf Astoria Ras Al...
The Ritz Carlton Dubai
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Dubai
Die Hotelanlage des The Ritz Carlton in Dubai besticht mit einem Fitness-Center, sowie Tennis – und...
The Address Montgomerie Dubai
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Dubai
Mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai wird der Urlaub in diesem Hotel zu einem echten Highlight.
Golf in Dubai: Championship-Plätze im Winter
Dubai ist das dichteste Golfziel der Region. Mehrere Anlagen tragen internationale Turniere aus – darunter der Platz, auf dem die Dubai Desert Classic gespielt wird, und die Anlage der Saisonabschluss-Meisterschaft der DP World Tour. Gespielt wird auf gepflegten, gut bewässerten Fairways mit der Skyline als Hintergrund. Die Saison läuft von November bis April; in diesen Monaten liegen die Temperaturen tagsüber angenehm, während Europa im Winter pausiert.
Abu Dhabi und die Nachbaremirate
Eine gute Autostunde südlich liegt Abu Dhabi mit weiteren Championship-Anlagen, teils direkt am Wasser und mit deutlich mehr Platz zwischen den Bahnen. Wer Golf und Ruhe verbinden möchte, findet hier die entspanntere Variante. Ras Al Khaimah und Fujairah ergänzen das Angebot für alle, die einen Ortswechsel innerhalb einer Reise einplanen.
Golf und alles andere
Die Emirate eignen sich besonders, wenn nicht die ganze Reisegruppe spielt: Strand, Wüstenausflüge, Souks und Einkaufszentren liegen in unmittelbarer Nähe der Anlagen. Startzeiten sind in der Hochsaison früh ausgebucht – wir reservieren sie zusammen mit Hotel und Transfers, damit die Runden am gewünschten Tag stehen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen