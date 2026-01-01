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Golfplatz, Dubai

Vereinigte Arabische Emirate – Golfreisen vom Spezialisten

Traumhafte Sandstrände, Luxus und einmalige Golfplätze

Wie kaum ein anderes Reiseziel stehen die Vereinigten Arabischen Emirate für Luxus, scheinbar grenzenloser Service und traumhafte Sandstrände. Auch Golfer ziehen die Emirate magisch an. Bei Golfern bekannt und äusserst beliebt sind die wunderbaren Golfplätze in Abu Dhabi und Dubai. So akribisch wie nirgendwo sonst bemüht man sich hier, den Vorlieben und Ansprüchen der weltweiten Golfgemeinschaft gerecht zu werden. Golfreisen in die Emirate sind alles in einem: aussergewöhnlich, exklusiv und sehr luxuriös.

Am Persischen Golf tauchen Sie in eine märchenhafte Welt von 1001 Nacht ein. Auf unnachahmliche Weise verbinden Dubai und Abu Dhabi jahrhundertealte Traditionen mit modernster Architektur und Städteplanung. Entdecken Sie unvergleichbare Sehenswürdigkeiten wie das Burj Al Arab und die unzähligen Hotels in dessen Umfeld. Natürlich darf Burj Khalifa, das mit 828 m höchste Gebäude der Welt, nicht fehlen. In Abu Dhabi lohnt sich der Besuch der Ferrari World und des Louvre Museums.

Unendliche Strände, beeindruckende Wüstenlandschaften, unvergessliche kulturelle Erlebnisse, endlose Shopping-Möglichkeiten, Weltklasse-Entertainment und Gastronomie aus aller Welt – die Emirate halten jeden Geschmack das passende Angebot bereit. Dubai bietet für Golfbegeisterte endlose Möglichkeiten auf traumhaften Plätzen wie dem Meisterschaftsplatz des Al Badia Golf Club. Reines Wüstenvergnügen bietet der Arabian Ranches Golf Club, während Sie atemberaubende Aussichten auf die Skyline der Stadt auf den Courses des Dubai Creek Golf Club geniessen. Auf keiner Golfreise nach Dubai darf der berühmteste Platz des Nahen Ostens fehlen: Der The Emirates Golf Club zählt zu den spektakulärsten Golfplätzen der Welt.

Egal ob parkähnliche Anlagen, Meeres- oder Links-Anlage, ein einfach bespielbarer Platz, ein Weltklasse-Sandplatz oder das längste Loch der Vereinigten Arabischen Emirate finden Sie auch in Abu Dhabi. Alle Plätze werden nach dem neuesten Stand der Technik gestaltet und unzählige weltbekannte Golfplatzarchitekten wetteifern hier um die schönsten Anlagen. Die Emirate sind während unserer Wintermonate eine besonders angenehme Golf Destination. Von Oktober bis April erwartet Sie mildes, angenehmes Klima – perfekt geeignet für eine entspannte Runde Golf im bequemen T-Shirt. Unsere Golf-Spezialisten geben Ihnen gerne Tipps für Golfreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate weiter.

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Golf in Dubai: Championship-Plätze im Winter

Dubai ist das dichteste Golfziel der Region. Mehrere Anlagen tragen internationale Turniere aus – darunter der Platz, auf dem die Dubai Desert Classic gespielt wird, und die Anlage der Saisonabschluss-Meisterschaft der DP World Tour. Gespielt wird auf gepflegten, gut bewässerten Fairways mit der Skyline als Hintergrund. Die Saison läuft von November bis April; in diesen Monaten liegen die Temperaturen tagsüber angenehm, während Europa im Winter pausiert.

Abu Dhabi und die Nachbaremirate

Eine gute Autostunde südlich liegt Abu Dhabi mit weiteren Championship-Anlagen, teils direkt am Wasser und mit deutlich mehr Platz zwischen den Bahnen. Wer Golf und Ruhe verbinden möchte, findet hier die entspanntere Variante. Ras Al Khaimah und Fujairah ergänzen das Angebot für alle, die einen Ortswechsel innerhalb einer Reise einplanen.

Golf und alles andere

Die Emirate eignen sich besonders, wenn nicht die ganze Reisegruppe spielt: Strand, Wüstenausflüge, Souks und Einkaufszentren liegen in unmittelbarer Nähe der Anlagen. Startzeiten sind in der Hochsaison früh ausgebucht – wir reservieren sie zusammen mit Hotel und Transfers, damit die Runden am gewünschten Tag stehen.

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