The Westin La Paloma Resort & Spa
Tucson
Beschreibung
Einleitung
Am Rande der Stadt Tucson liegt das Golfhotel Westin La Paloma Resort am Fusse der beeindruckenden Catalina Mountains. Das Angebot des Hotels in Arizona ist sehr weitreichend und man findet neben Restaurants, Bars und fünf Swimmingpools auch ein Fitnesscenter und Tennisplätze.
Am Rande der Stadt Tucson liegt das Golfhotel Westin La Paloma Resort am Fusse der beeindruckenden Catalina Mountains. Das Angebot des Hotels in Arizona ist sehr weitreichend und man findet neben Restaurants, Bars und fünf Swimmingpools auch ein Fitnesscenter und Tennisplätze.
Das Spa- und Wellnesscenter runden das Angebot des Golfhotel The Westin La Paloma Resort & Spa ab. Sie bieten die optimale Möglichkeit zur Entspannung.
Vor allem nach einem langen Tag auf dem nur 500 Meter entfernten Golfplatz La Paloma Country Club kommt das Erholungsprogramm sehr gelegen. Dieser 27-Loch Jack Nicklaus Signature Golfplatz gehört zum Hotel. Das Westin La Paloma Resort bietet seinen Gästen auch ein besonderes Golfpaket für Golfreisen nach Arizona an. Darin enthalten sind drei Übernachtungen mit Frühstück und zwei Greenfees für 18-Loch auf dem Golfplatz, sowie die Bereitstellung eines Buggys.
Lage
Das luxuriöse Westin La Paloma Resort liegt am Fusse der Santa Catalina Mountains in Tuscon. An einzigartiger Lage werden luxuriöse Annehmlichkeiten, erstklassiger Service und aussergewöhnliche Unterkünfte geboten.
Angebot
Mit einem am Hotel gelegenen erstklassigen 27-Loch-Golfplatz, 5 grosszügigen Pools, 10 Tennisplätzen, mehreren Restaurants, Businesscenter, Geschäften, SPA-Bereich, Fitness-Center, einem Yoga- und Pilates-Studio und ausgedehnten Wanderwegen ist für jeden etwas dabei.
Zimmer
Alle Zimmer des Resorts sind geräumig, haben einen kleinen Balkon oder Terrasse mit teilweise Blick zum eigenen Golfplatz des Resorts. Sie sind ausgestattet mit 1 Kingsize-Bett oder 2 Queensize-Betten, Klimaanlage, Bad mit Fön und Bademänteln, grosser TV, Telefon, CD-Player, Computeranschluss, Minibar, Safe, Bügeleisen, Kochnische mit Mikrowelle, Kaffee-und Teezubereitungsmöglichkeit.
Aktivitäten
Sport: Billard, Theater, Volleyball, Minigolf, Bowling, Golfplatz, Radfahren, Wandern, Fitnesscenter, Pool, Aussenpool und Tennisplatz.
Wellness: Gönnen Sie sich einen Besuch im Wellnessbereich und lassen Sie sich bei einer Beauty-Behandlung oder Massage verwöhnen und lassen Sie die Seele baumeln in der Sauna, Dampfbad , Türkischem Bad oder Jacuzzi.
Wellness: Gönnen Sie sich einen Besuch im Wellnessbereich und lassen Sie sich bei einer Beauty-Behandlung oder Massage verwöhnen und lassen Sie die Seele baumeln in der Sauna, Dampfbad , Türkischem Bad oder Jacuzzi.
Golf
La Paloma Country Club.
Kulinarisches
Restaurant, Hotelbar.
Preis auf Anfrage
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