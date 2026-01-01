Das Resort liegt direkt am Strand von Poipu. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren Umgebung. Der Flughafen Lihue ist ca. 26 km entfernt.

Die Gäste werden in 2 Restaurants, einem Cafe und bei regelmässig veranstalteten Luaus verköstigt. Zudem stehen ihnen eine Boutique, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Am Strand gibt es die Möglichkeit verschiedene Wassersportarten zu testen (gegen Gebühr).