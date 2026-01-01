Sheraton Kauai Resort
Poipu - Kauai
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am Strand von Poipu. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren Umgebung. Der Flughafen Lihue ist ca. 26 km entfernt.
Angebot
Die Gäste werden in 2 Restaurants, einem Cafe und bei regelmässig veranstalteten Luaus verköstigt. Zudem stehen ihnen eine Boutique, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Am Strand gibt es die Möglichkeit verschiedene Wassersportarten zu testen (gegen Gebühr).
Zimmer
Zu den Annehmlichkeiten der 394 freundlich anmutenden Zimmer und Suiten gehören ein Balkon, Kaffeekocher, Mini- Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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