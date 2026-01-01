JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & Spa
Scottsdale
Beschreibung
Lage
Dieses im spanischen Stil eingerichtete Resorthotel liegt zentral in Scottsdale, nur ca. 5 Fahrminuten vom Zentrum entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen 5 Restaurants mit lokalen Spezialitäten, eine Bar, zwei 18-Loch Golfplätze, 2 Pools, 3 Jacuzzis, 6 Tennisplätze, ein Coiffeur, Fitnesscenter und ein grosses Spa-Center zur Verfügung.
Zimmer
463 Casitas im typischen Südwest-Stil, welche alle mit einer Kitchenette ausgestattet sind und entweder über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen.
Preis auf Anfrage
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