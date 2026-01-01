Beschreibung

Lage Dieses im spanischen Stil eingerichtete Resorthotel liegt zentral in Scottsdale, nur ca. 5 Fahrminuten vom Zentrum entfernt.

Angebot Den Gästen stehen 5 Restaurants mit lokalen Spezialitäten, eine Bar, zwei 18-Loch Golfplätze, 2 Pools, 3 Jacuzzis, 6 Tennisplätze, ein Coiffeur, Fit­ness­center und ein grosses Spa-Center zur Verfügung.