Im Norden der Insel Oahu, auf einem Klippenvorsprung oberhalb einer geschützten Bucht und in Gehdistanz zu verschiedenen Stränden, bietet das Turtle Bay Resort einen atemberaubenden Blick auf die unendlichen Weiten des Pazifischen Ozeans. Honolulu liegt ungefähr 1 Fahrstunde entfernt.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen 4 Restaurants, eine Pool- und eine Strandbar, ein Coffeeshop sowie eine Lounge. Wöchentlich wird ein Luau angeboten. Zu der umfangreichen Ausstattung des Resorts gehören 2 18-Loch-Wettkampf-Golfplätze, ein Tennisplatz, 3 Aussenpools (einer davon mit Rutschen und einer nur für Erwachsene), ein Spa-Bereich, ein Fitnesscenter, eine Shoppingarkade und ein Kinderclub. Ein umfangreiches Unterhaltungs-, Sport- und Aktivitätenprogramm umfasst unter anderem Reit- und Schnorchelausflüge, Surf-, Mal- und Fitnesskurse sowie kulturelle Aktivitäten (gegen Gebühr).