Knecht Reisegruppe Gütesiegel
golf Reisen Gütesiegel
golfreisen

Hilton Garden Inn Outer Banks

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Kitty Hawk

Freundliches Mittelklassehotel an guter Lage. Ideal für einen Badeurlaub auf den Outer Banks.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt auf den Outer Banks ca. 8 km vom Wrights Brothers Monument entfernt. Die Strände befinden sich nur wenige Minuten entfernt.
Angebot
Ganzjährig geöffneter Fischerpier, Discount für Golfen im Kilmarlic Golf Club, Souvenirladen, Lounge, kleiner Supermarkt, Businesscenter, Fitnessraum, Swimmingpool, Restaurant und Bar.
Zimmer
Die 180 Zimmer sind mit Kaffeemaschine, Bügelset, Mikrowelle, Minikühlschrank, Safe und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen