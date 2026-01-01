Hilton Garden Inn Outer Banks
Kitty Hawk
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt auf den Outer Banks ca. 8 km vom Wrights Brothers Monument entfernt. Die Strände befinden sich nur wenige Minuten entfernt.
Angebot
Ganzjährig geöffneter Fischerpier, Discount für Golfen im Kilmarlic Golf Club, Souvenirladen, Lounge, kleiner Supermarkt, Businesscenter, Fitnessraum, Swimmingpool, Restaurant und Bar.
Zimmer
Die 180 Zimmer sind mit Kaffeemaschine, Bügelset, Mikrowelle, Minikühlschrank, Safe und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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