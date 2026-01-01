Die Golf Coast am Schwarzen Meer

Bulgariens Golfangebot konzentriert sich auf einen kurzen Küstenabschnitt nördlich von Varna, rund um Kavarna und Baltschik. Dort liegen mehrere Championship-Anlagen unmittelbar nebeneinander, teils spektakulär auf Klippen über dem Schwarzen Meer, teils sanft in die Hügel dahinter gelegt. Entworfen wurden sie von bekannten Spielerarchitekten, was der Region den Namen «Golf Coast» eingetragen hat.

Warum Bulgarien für Golfreisende interessant ist

Zwei Dinge sprechen für das Ziel: das Preisniveau, das deutlich unter dem westeuropäischer Golfdestinationen liegt, und die geringe Auslastung der Plätze – Startzeiten sind auch kurzfristig zu bekommen. Die Saison reicht von April bis Oktober, am angenehmsten sind Mai, Juni und September. Die Anreise erfolgt über Varna.

Verbinden lässt sich das gut

Weil die Plätze nah beieinanderliegen, lassen sich mehrere Anlagen aus einem Hotel heraus spielen. Für Nichtspielende bieten die Küste, das Kap Kaliakra und die Altstadt von Varna Abwechslung. Sprechen Sie uns an – wir stellen Ihnen Flug, Hotel und Startzeiten als Paket zusammen.