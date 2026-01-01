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Carmel Valley Ranch

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Carmel

Der geeignete Ort für Familien und aktive Gäste, für ein paar entspannte Tage.

Beschreibung

Lage
Dieses malerische Suitenresort befindet sich auf einem ländlichen Anwesen ca. 15 Fahrminuten von Carmel-by-the-Sea entfernt.
Angebot
Die Anlage bietet 3 Restaurants und einen Coffeeshop für die kulinarischen Freuden. Sportliche Gäste kommen auf ihre Kosten mit einem Golfplatz, Tennisplätzen, 3 Pools, einem Spa, einem Fitnesscenter und Jacuzzis. Ausserdem werden mehrere Outdoor-Aktivitäten angeboten, Wanderwege in der Umgebung.
Zimmer
Die 139 Unterkünfte bestehen aus Suiten mit 1-4 Schlafzimmern. Die geräumigen Zimmer verfügen über eine Nespresso- Kaffeemaschine, Teekocher, Mini-Kühlschrank, Bademäntel, Cheminée und Balkon oder Terrasse. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

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