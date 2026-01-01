Beschreibung

Lage Ca. 35 km nördlich von Fort Lauderdale gelegen. Das Resort liegt direkt am Intracoastal Waterway, mit dem Beach Club direkt am Strand.

Angebot Das Resort verfügt über 5 Gebäude in einer tropischen Parkanlage mit Wasserwegen. Den Gästen stehen verschiedene Restaurants und Bars, Geschäfte, ein Unterhaltungsangebot, 5 Pools, Privatstrand und Wellness-Bereich sowie ein Yachthafen zur Verfügung. Für die aktiven Gäste bietet das Resort drei Fitnessstudios sowie 30 Tennisplätze, drei 18-Loch Golfplätze, Wassersport und Velo-/Bootsverleih (gegen Gebühr). Der Beach-Club liegt direkt am Strand und ist mit der Hotelanlage mittels Shuttleboot verbunden.