The Boca Raton
Boca Raton
Beschreibung
Lage
Ca. 35 km nördlich von Fort Lauderdale gelegen. Das Resort liegt direkt am Intracoastal Waterway, mit dem Beach Club direkt am Strand.
Angebot
Das Resort verfügt über 5 Gebäude in einer tropischen Parkanlage mit Wasserwegen. Den Gästen stehen verschiedene Restaurants und Bars, Geschäfte, ein Unterhaltungsangebot, 5 Pools, Privatstrand und Wellness-Bereich sowie ein Yachthafen zur Verfügung. Für die aktiven Gäste bietet das Resort drei Fitnessstudios sowie 30 Tennisplätze, drei 18-Loch Golfplätze, Wassersport und Velo-/Bootsverleih (gegen Gebühr). Der Beach-Club liegt direkt am Strand und ist mit der Hotelanlage mittels Shuttleboot verbunden.
Zimmer
Das Resort bietet fünf ausgeprägte Stilrichtungen an Deluxe Zimmern und Suiten. Das 1926 erbaute Cloister Gebäude ist mit der mediterran beeinflussten Architektur sowie Antiquitäten das Markenzeichen des Resorts. Der Tower verfügt über 27 Stockwerke und bietet Ausblicke auf die internen Wasserwege, den Atlantischen Ozean und das Hotelanwesen. Die insgesamt 1047 klimatisierten Zimmer sind folgendermassen ausgestattet: Safe, kostenlose Zeitungen, kostenloses WLAN, TV, Föhn, Wasserkocher für Tee und Kaffee und Bügeleisen/Bügelbrett.
Preis auf Anfrage
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