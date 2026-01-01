LaPlaya Beach & Golf Resort
Naples
Beschreibung
Lage
Direkt am Strand gelegen, befindet sich das Resort ca. 30 Fahrminuten vom Southwest Florida International Airport in Fort Myers und ca. 5 km vom Stadtzentrum von Naples entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Cocktail-Bar, eine Tiki-Bar, 4 Aussenpools, Jacuzzi, ein Spa, ein 18-Loch Golfplatz, ein Fahrradverleih, eine Boutique, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand, Zugang zu einem Fitnesscenter in der Nähe und Yogakurse gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 189 Zimmer sind auf diverse Gebäude verteilt und geschmackvoll eingerichtet. Sie bieten einen Kaffeekocher, Bademäntel und Balkon oder Sitzplatz. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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