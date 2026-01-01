Beschreibung

Lage Direkt am Strand gelegen, befindet sich das Resort ca. 30 Fahrminuten vom Southwest Florida International Airport in Fort Myers und ca. 5 km vom Stadtzentrum von Naples entfernt.

Angebot Ein Restaurant, eine Cocktail-Bar, eine Tiki-Bar, 4 Aussenpools, Jacuzzi, ein Spa, ein 18-Loch Golfplatz, ein Fahrradverleih, eine Boutique, Liegestühle und Sonnenschirme am Strand, Zugang zu einem Fitnesscenter in der Nähe und Yogakurse gehören zum Angebot.