Beschreibung

Lage Die Cheeca Lodge liegt auf Islamorada auf den Florida Keys. Die beliebten Ausflugsziele Theater of the Seas und der John Pennekamp State Park sind nur knapp 20 km entfernt. Nach Key West sind es von hier aus knapp 2 Stunden.

Angebot 2 Restaurants, 2 Bars, ein Coffeeshop, eine Lobby- Lounge, 2 Aussenpools, ein Fitnessraum, Tennisplätze, ein Golfplatz, ein Fahrradverleih, ein kleines Spa, ein privater Strand mit Liegestühlen und die Vermietung von Wassersportequipment gehören zum Angebot.