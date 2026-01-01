Marriott Resort & Spa at Grande Dunes
Myrtle Beach
Beschreibung
Einleitung
Direkt am Strand des Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina befindet sich das Golfhotel Marriott at Grande Dunes. Das Luxushaus überzeugt mit einem verlockenden Angebot für die Gäste in den Golfferien.
Direkt am Strand des Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina befindet sich das Golfhotel Marriott at Grande Dunes. Das Luxushaus überzeugt mit einem verlockenden Angebot für die Gäste in den Golfferien.
Neben sportlichen Aktivitäten wie einem Championship Golfplatz, zahlreichen Tennisplätzen, einem Fitness-Studio oder einem Innenschwimmbad ist das Golfhotel Marriott at Grande Dunes auch ein Ort des Wohlfühlens und Schlemmens. Dabei können Gäste auf Golfreisen nach South Carolina wählen zwischen einem luxuriösen Spa-Programm, einem tropisch angelegtem Pool oder dem weiten Strand mit unbegrenztem Blick zum Horizont.
Golfhotel Marriott at Grande Dunes mit erstklassiger Küche
Für das leibliche Wohl ist in den Golfferien im Marriott at Grande Dunes natürlich auch gesorgt.
Dies ist besonders dann wichtig, wenn man sich auf einem der zahlreichen Golfplätze in South Carolina, bekannt als Golf-Hochburg, von Loch zu Loch gekämpft hat. Dazu laden dann die beiden Restaurants Ocean Blue und Ocean´s on 82nd ein. Typisch amerikanische Speisen finden sich im ersteren Lokal, während das zweite Restaurant des Luxushauses erstklassige Steaks und hervorragenden Fisch bietet.
Lage
Das Hotel der Marriott Kette erfreut sich einer fantastischen Lage direkt am Meer. Es ist ca. 11 km vom Stadtzentrum und vom Myrtle Beach (South Carolina) entfernt. Den Flughafen erreicht man in 20 km.
Angebot
Im Hotel stehen einem 2 Restaurants, 2 Bars, 2 Swimmingpools (Innen-und Aussenschwimmbad), Fitnesscenter, Spa mit Dampfbad, Sauna und Jacuzzi, Bowling, Reitmöglichkeiten, Tennisplätze, Jagdmöglichkeiten sowie diverse Wassersportangebote zur Verfügung.
Zimmer
Es befinden sich im Hotel 405 komfortabel Zimmer und Suiten welche mit Bad/Dusche/WC, Fön und Bademantel, Tee-/Kaffeezubereiter, Klimaanlage, TV, Radio, WLAN, Minibar und Safe ausgestattet sind, mit z. T. Meersicht.
Aktivitäten
Sport: Das Hotel verfügt über diverse Freizeitangebote wie Jogging/Fitnesspfad, Bowling, Reiten, Tennis, Jagen und diverse Wassersportarten.
Wellness: Lassen Sie sich im Hibiscus Spa-Center mit einer Massage, einer Ayerveda-Anwendung oder einer Beautybehandlung verwöhnen. Oder geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Dampfbades, Sauna oder Jacuzzi. Die Bar/Lounge im Wellnessbereich lädt ebenfalls zum Entspannen ein.
Wellness: Lassen Sie sich im Hibiscus Spa-Center mit einer Massage, einer Ayerveda-Anwendung oder einer Beautybehandlung verwöhnen. Oder geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Dampfbades, Sauna oder Jacuzzi. Die Bar/Lounge im Wellnessbereich lädt ebenfalls zum Entspannen ein.
Golf
Farmstead Golfcourse, Grande Dunes, Meadowlands, Myrtlewood Golfclub, River Hills Golf.
Kulinarisches
Das Hotel bietet verschiedene Restaurants an. Im Oceans's On 82nd können alle 3 Hauptmahlzeiten eingenommen werden. In The Bar kann zusätzlich zu Cocktails und diversen Drinks zu Abend gegessen werden. Im Ocean Blu werden am Mittag und Abend Speisen serviert. Das The Cove hat mittags geöffnet.
Preis auf Anfrage
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