Beschreibung

Lage Die Ferienanlage liegt umgeben von drei Golfplätzen im Norden der Insel, nur wenige Fahrminuten von drei schönen, weissen Sandstränden entfernt.

Angebot Die Kapalua Villas gehören zum riesigen Kapalua- Resort, welches noch zwei Hotels umfasst. Zusätzlich zu den Verpflegungsmöglichkeiten in den Hotels befinden sich auf dem weitläufigen Gelände 6 weitere Restaurants und ein Supermarkt. Mehrere Pools, 2 18-Loch Golfplätze, 8 Tennisplätze und ein Zipline- Parcours lassen keine Langeweile aufkommen. Zudem kann der Spa-Bereich des Montage Hotels genutzt werden. Ein Shuttle verkehrt auf dem Resortgelände.