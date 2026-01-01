The Kapalua Villas
Kapalua - Maui
Beschreibung
Lage
Die Ferienanlage liegt umgeben von drei Golfplätzen im Norden der Insel, nur wenige Fahrminuten von drei schönen, weissen Sandstränden entfernt.
Angebot
Die Kapalua Villas gehören zum riesigen Kapalua- Resort, welches noch zwei Hotels umfasst. Zusätzlich zu den Verpflegungsmöglichkeiten in den Hotels befinden sich auf dem weitläufigen Gelände 6 weitere Restaurants und ein Supermarkt. Mehrere Pools, 2 18-Loch Golfplätze, 8 Tennisplätze und ein Zipline- Parcours lassen keine Langeweile aufkommen. Zudem kann der Spa-Bereich des Montage Hotels genutzt werden. Ein Shuttle verkehrt auf dem Resortgelände.
Zimmer
Die 286 individuell eingerichteten Ferienwohnungen sind in 3 Bereichen gruppiert: die Bay Villas am Rand der Kapalu- Bucht, die Golf-Villas direkt beim Kapalua Golfplatz und die höher gelegenen Ridge Villas. Alle verfügen über bis zu 3 Schlafzimmern, einen Balkon oder eine Terrasse, eine voll ausgestattete Küche, und WLAN (gegen Gebühr). Neben der auf Hawaii weit verbreiteten Resortgebühr fallen hier noch obligatorische Reinigungs- und Schadensschutzgebühren an, welche nicht rückerstattbar sind.
Preis auf Anfrage
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