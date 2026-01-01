Encore at Wynn Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das Encore Hotel liegt neben dem Wynn Las Vegas.
Angebot
Der «Encore» Turm gehört zum Wynn Las Vegas. Tauchen Sie in die luxuriöse Welt ein und geniessen Sie die verschiedenen Restaurants und Bars, die fantastischen Poolanlagen, den Spa-Bereich, die Markengeschäfte sowie das hochklassige Unterhaltungsangebot. Schlagen Sie auf dem Golfplatz ab oder gehen Sie Ihrem Workout im Fitnesscenter nach.
Zimmer
Die 2034 edlen, modern eingerichteten Zimmer sind mit der modernsten Technik ausgerüstet und verfügen über separaten Wohn-/Schlafbereich, Panoramafenster und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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