Der «Encore» Turm gehört zum Wynn Las Vegas. Tauchen Sie in die luxuriöse Welt ein und geniessen Sie die verschiedenen Restaurants und Bars, die fantastischen Poolanlagen, den Spa-Bereich, die Markengeschäfte sowie das hochklassige Unterhaltungsangebot. Schlagen Sie auf dem Golfplatz ab oder gehen Sie Ihrem Workout im Fitnesscenter nach.