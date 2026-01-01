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Parker Palm Springs

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Palm Springs

Eine luxuriöse Oase für Erholung und Genuss.

Beschreibung

Lage
Einzigartiges Erstklasshotel in reizvoller Landschaft. Das Stadtzentrum von Palm Springs liegt 3,2 km entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, 3 Pools, Bar, Tennisplatz, Fitnesscenter, Spa und Wellnesscenter.
Zimmer
Jedes der 144 geräumigen Zimmer ist mit einem TV, Bügeleisen/-brett, kostenlosem WLAN, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet. Die klimatisierten Zimmer verfügen über ein einzigartiges Dekor.
Preis auf Anfrage

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