Parker Palm Springs
Palm Springs
Beschreibung
Lage
Einzigartiges Erstklasshotel in reizvoller Landschaft. Das Stadtzentrum von Palm Springs liegt 3,2 km entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, 3 Pools, Bar, Tennisplatz, Fitnesscenter, Spa und Wellnesscenter.
Zimmer
Jedes der 144 geräumigen Zimmer ist mit einem TV, Bügeleisen/-brett, kostenlosem WLAN, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet. Die klimatisierten Zimmer verfügen über ein einzigartiges Dekor.
Preis auf Anfrage
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