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Hilton Waikoloa Village

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Waikoloa

Eine schöne Anlage für Gäste, die die Annehmlichkeiten eines grossen Resorts zu schätzen wissen.

Beschreibung

Lage
Das Hilton Waikoloa Village ist das grösste Resort auf Big Island und liegt an der felsigen Kohala-Küste mit direktem Strandzugang. Geschäfte und Restaurants liegen in der Nähe und können im Kings oder Queens Marketplace gefunden werden. Auch zu den 3 9-Loch-Golfplätzen von Waikoloa Beach ist es nicht weit.
Angebot
Das riesige Resort verfügt über eine weitläufige tropische Gartenanlage mit Wasserfällen sowie einer Lagune und bietet seinen Gästen 4 Restaurants mit Bar, ein Pub, ein Café, eine Poolbar, eine Gelateria, eine Snackbar und einige Boutiquen. Jacuzzis, 3 grosse Aussenpools, einer davon nur für Erwachsene. sind mit mehreren Rutschen und einem Kinderbereich versehen. Mit einem Spa-Bereich, Schönheitssalon, Fitnesscenter und verschiedene Fitnesskursen wird dem Körper Sorge getragen. Regelmässige Luaus und Aktivitäten wie Lei- oder Nussketten-Basteln bringen den Gästen die Kultur Hawaiis näher. Im Sommer wird ein tägliches Unterhaltungsprogramm mit gelegentlicher Livemusik angeboten.
Zimmer
Die 1240 klassischen Zimmer verfügen über Balkon oder Terrasse sowie Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage

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