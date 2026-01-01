Das Hilton Waikoloa Village ist das grösste Resort auf Big Island und liegt an der felsigen Kohala-Küste mit direktem Strandzugang. Geschäfte und Restaurants liegen in der Nähe und können im Kings oder Queens Marketplace gefunden werden. Auch zu den 3 9-Loch-Golfplätzen von Waikoloa Beach ist es nicht weit.

Das riesige Resort verfügt über eine weitläufige tropische Gartenanlage mit Wasserfällen sowie einer Lagune und bietet seinen Gästen 4 Restaurants mit Bar, ein Pub, ein Café, eine Poolbar, eine Gelateria, eine Snackbar und einige Boutiquen. Jacuzzis, 3 grosse Aussenpools, einer davon nur für Erwachsene. sind mit mehreren Rutschen und einem Kinderbereich versehen. Mit einem Spa-Bereich, Schönheitssalon, Fitnesscenter und verschiedene Fitnesskursen wird dem Körper Sorge getragen. Regelmässige Luaus und Aktivitäten wie Lei- oder Nussketten-Basteln bringen den Gästen die Kultur Hawaiis näher. Im Sommer wird ein tägliches Unterhaltungsprogramm mit gelegentlicher Livemusik angeboten.