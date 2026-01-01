Das Resort befindet sich in der Napili-Bucht nördlich von Lahaina, direkt am Strand. Ganz in der Nähe befindet sich ein Golfplatz.

Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Restaurant, eine Poolbar, 4 Grillstellen, 2 Golfübungsplätze (einer davon speziell für Kinder), vier Aussenpools, 2 Jacuzzis, ein Fitnesscenter und ein Spa-Bereich. Jeden Tag wird ein Event abgehalten z. B. ein Konzert, eine Party oder eine Pflanzenexkursion. Auch gehören Vorführungen und Aktivitäten zum Programm, welche Inhalte der hawaiianische Kultur vermitteln. Für die kleinen Gäste gibt es zudem einen Kinderclub.