Napili Kai Beach Resort
Napili - Maui
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich in der Napili-Bucht nördlich von Lahaina, direkt am Strand. Ganz in der Nähe befindet sich ein Golfplatz.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Restaurant, eine Poolbar, 4 Grillstellen, 2 Golfübungsplätze (einer davon speziell für Kinder), vier Aussenpools, 2 Jacuzzis, ein Fitnesscenter und ein Spa-Bereich. Jeden Tag wird ein Event abgehalten z. B. ein Konzert, eine Party oder eine Pflanzenexkursion. Auch gehören Vorführungen und Aktivitäten zum Programm, welche Inhalte der hawaiianische Kultur vermitteln. Für die kleinen Gäste gibt es zudem einen Kinderclub.
Zimmer
Alle der 163 hell und modern eingerichteten Zimmer, Studios und Suiten verfügen über Balkon oder Terrasse und gratis WLAN. Während die Zimmer mit Mikrowelle und Mini- Kühlschrank ausgestattet sind, gehört zum Inventar der Studios und Suiten eine vollständig ausgestattete Küche.
Preis auf Anfrage
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