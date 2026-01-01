Italien – Golfreisen vom Spezialisten
Italien – Mediterrane Lebensfreude und eine unschlagbare Küche
Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Catania
Auf 600 Meter Höhe, am Fuss des höchsten Vulkans in Europa, dem Ätna, liegt das Ill Picciolo Etna Golf Resort & Spa...
Verdura Resort
Preis auf Anfrage
Sciacca
An der Südwestküste des sonnigen Siziliens liegt das luxuriöse Golfhotel Verdura Resort. Jedes der über 200...
Borgo Egnazia
Preis auf Anfrage
Fasano
Das Golfhotel Borgo Egnazia liegt im Herzen Apuliens, direkt am Mittelmeer, und ist umgeben von mediterranen...
Argentario Golf Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Massa Marittima
Die Philosophie des Argentario Golf Resort & Spa in der Maremma dem südlichsten Teil der Toskana, Mitglied der Design...
Chervo Golf Resort
Preis auf Anfrage
Gardasee
Die Sonne funkelt im klaren Wasser, hier fährt eine Gruppe Windsurfer, dort flanieren Badegäste am Sandstrand und...
Golf auf Sizilien
Sizilien hat sich in den letzten Jahren zu Italiens spannendstem Golfziel entwickelt. An der Südwestküste bei Sciacca liegt ein Resort mit zwei Küstenplätzen, deren Bahnen direkt am Meer entlangführen; im Osten spielt man am Fuss des Ätna auf einem Platz zwischen Lavagestein und altem Baumbestand. Die Saison reicht weit in den Herbst hinein, und im Frühjahr ist die Insel grün, bevor der Sommer sie ausdörrt.
Piemont, Gardasee und der Norden
Im Piemont verbinden sich Golf und Genuss: Die Plätze liegen zwischen Reisfeldern, Seen und den Hügeln der Langhe, wo Barolo und Trüffel zu Hause sind. Am Gardasee liegen mehrere Anlagen in Sichtweite des Wassers, umgeben von Olivenhainen und den Ausläufern der Alpen – bequem mit dem Auto aus der Schweiz erreichbar und damit auch für ein verlängertes Wochenende geeignet.
Toskana, Sardinien und die Planung
Die Toskana bietet Golf zwischen Zypressenalleen und Weingütern, Sardinien Plätze an der Costa Smeralda mit Blick auf die Bucht. Weil die italienischen Anlagen oft zu Hotels oder Weingütern gehören, lassen sich Runden und Aufenthalt gut verbinden. Unsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Platzreservierungen, Unterkunft und Mietwagen als Paket zusammen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen