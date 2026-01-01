Loews Ventana Canyon Resort
Tucson
Beschreibung
Einleitung
Zwar bietet das Golfhotel Loews Ventana Canyon Resort einen Schreibtisch mit ergonomischen Stühlen für Business-Tätigkeiten an, doch wer will schon arbeiten, wenn er vor Ort auch Golfspielen kann? Das Resort in Arizona besitzt nicht zwei einfache Golfplätze, sondern zwei von Tom Fazio designte PGA Plätze.
Zwar bietet das Golfhotel Loews Ventana Canyon Resort einen Schreibtisch mit ergonomischen Stühlen für Business-Tätigkeiten an, doch wer will schon arbeiten, wenn er vor Ort auch Golfspielen kann? Das Resort in Arizona besitzt nicht zwei einfache Golfplätze, sondern zwei von Tom Fazio designte PGA Plätze.
Nur ein paar Schritte von der Lobby des Golfhotel Loews Ventana Canyon Resort entfernt befindet sich der Gast schon auf dem ersten Golfplatz.
Der Canyon und der Mountain Course des Golfplatz Loews Ventana bieten eine spektakuläre Umgebung mit Blick auf die Carolina Mountains. Dabei überzeugt der Mountain Course mit dem am häufigsten fotografierten Loch westlich des Mississippi. Loch Nummer 3 ist eine 107 Yard lange Par 3 Bahn, welche über eine tiefe Schlucht zum mit Granit ummantelten Grün führt. Wer sich diesen Schnappschuss auf Golfreisen nach Arizona nicht entgehen lassen will, der ist herzlich eingeladen im Loews Ventana Canyon Resort zu verweilen.
Lage
30 km vom Flughafen von Tucson und ca. 25 km vom Stadtzentrum von Tuscon entfernt.
Angebot
Das Loews Ventana verfügt über 398 luxuriöse Zimmer und 26 Suiten, ein tolles Spa und das „Ventana", ein preisgekröntes 5-Diamond Restaurant. Zu den Annehmlichkeiten zählen zudem ein Fitnesscenter, 2 Swimmingpools mit Jacuzzi, ein Café, die „Flying V" Bar, Bill's Grill, die Cascade Lounge sowie ein Seminarraum.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über einen Balkon/Terrasse und sind ausgestattet mit Klimaanlage, WLAN, TV, Minibar, Safe, Schreibtisch, Bügeleisen, Mikrowelle, Bademantel und Kaffeemaschine.
Aktivitäten
Sport: Fitnesscenter, Billard, Bowling, Minigolf, Reiten, Wandern, Jogging, Biking, Tennis, Croquet und Volleyball.
Wellness: Wellnesscenter mit Sauna und Jacuzzi.
Wellness: Wellnesscenter mit Sauna und Jacuzzi.
Golf
Ventana Golf & Racquet Club. Die beiden 18-Loch Golfkurse wurden von Stararchitekt Tom Fazio angelegt und begeistern durch die Ausblicke über die Wüste, die Stadt und die Berge hinter dem Hotel.
Kulinarisches
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, ein Café, Bill's Grill und eine Hotelbar.
Preis auf Anfrage
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