Fairmont Orchid
Waikoloa
Beschreibung
Lage
In Kohala, ca. 36 km vom Airport Kona entfernt, befindet sich dieses Luxushotel. Es liegt direkt am Strand einer feinsandigen Badebucht. Einige der schönsten Golfplätze Hawaiis befinden sich in der unmittelbaren Umgebung.
Angebot
Dieses aus 3 Gebäuden mit 6 Etagen bestehende Luxushotel liegt im Mauna Lani Resort an einem schönen, vorgelagerten Sandstrand und bietet seinen Gästen eine Lagune, 6 Restaurants mit Bar, eine Strandbar, eine grosse Poolanlage, ein Outdoor-Spa-Bereich, 10 Tennisplätze, verschiedene Geschäfte und ein Beach Club mit Wassersportaktivitäten und -geräteverleih. Ein umfangreiches Unterhaltungs- und Aktivitätenangebot umfasst Wellness-Kurse, kulturelle Aktivitäten wie Hula-Tanzunterricht oder Lei-Basteln und, Luaus. Im ganzen Mauna Lani Resort verkehrt ein Shuttle.
Zimmer
540 geräumige und luxuriöse Zimmer und Suiten verfügen über grosszügige Balkone oder Terrassen, Kaffeemaschine, und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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