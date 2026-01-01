In Kohala, ca. 36 km vom Airport Kona entfernt, befindet sich dieses Luxushotel. Es liegt direkt am Strand einer feinsandigen Badebucht. Einige der schönsten Golfplätze Hawaiis befinden sich in der unmittelbaren Umgebung.

Dieses aus 3 Gebäuden mit 6 Etagen bestehende Luxushotel liegt im Mauna Lani Resort an einem schönen, vorgelagerten Sandstrand und bietet seinen Gästen eine Lagune, 6 Restaurants mit Bar, eine Strandbar, eine grosse Poolanlage, ein Outdoor-Spa-Bereich, 10 Tennisplätze, verschiedene Geschäfte und ein Beach Club mit Wassersportaktivitäten und -geräteverleih. Ein umfangreiches Unterhaltungs- und Aktivitätenangebot umfasst Wellness-Kurse, kulturelle Aktivitäten wie Hula-Tanzunterricht oder Lei-Basteln und, Luaus. Im ganzen Mauna Lani Resort verkehrt ein Shuttle.