The Lodge at Spruce Peak
Stowe
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt am Fusse des Mount Mansfield, ca. 10 Minuten mit dem Auto von Stowe entfernt.
Angebot
Das weitläufige Resort besteht aus mehreren Restaurants, Bars, einem Aussenpool (saisonal), Jacuzzi, Spa und Fitnesscenter. Zudem werden Fitness- und Wellnesskurse angeboten. Ein 18-Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe.
Zimmer
Die 250 Zimmer, Studios und Suiten sind stilvoll eingerichtet und verfügen über gratis WLAN. Die Studios bieten zusätzlich eine Kitchenette, die Suiten 1-3 Schlafzimmer mit separatem Wohnzimmer.
Preis auf Anfrage
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