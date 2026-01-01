Beschreibung

Lage Die Lodge liegt am Fusse des Mount Mansfield, ca. 10 Minuten mit dem Auto von Stowe entfernt.

Angebot Das weitläufige Resort besteht aus mehreren Restaurants, Bars, einem Aussenpool (saisonal), Jacuzzi, Spa und Fitnesscenter. Zudem werden Fitness- und Wellnesskurse angeboten. Ein 18-Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe.