golfreisen

Kundenfeedbacks
Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden
Golfreise an die Algarve
Regina Z. aus Meggen
Alle gebuchten Leistungen wurden perfekt erfüllt! Das Hotel Anantara Vilamour war wunderschön, in einem Top-Zustand, und es hatte sehr nettes Personal. Der Shuttle-Service zu den Golfplätzen funktioniert super. Wir wurden sehr freundliche und kompetent beraten. Wir fühlten uns wohl bei knecht reisen. Die ganze Organisation der Reise war wirklich wunderbar.
Golfreise nach Portugal
Ernst P. aus Niederglatt
Wie durften eine sehr professionelle Durchführung unserer Golfreise geniessen. Die Auswahl der besuchten Golfplätze war optimal, man merkte die Spezialisten kennen sich aus. Was uns auch gefiel, dass immer wieder ein "Erholungstag" eingeplant war. Die Professionalität überzeugte uns, das knecht reisen auf unsere spontanen Wünsche einging. Wir haben eine super Erfahrung mit knecht reisen gemacht. Der Service war sehr gut und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Unsere Golfreise in Südafrika
Silvan S. aus Zug
Unsere Golfreise in Südafrika war traumhaft. Es lief alles reibungslos ab und der gesamte Ablauf der Reise war perfekt geplant. Die Golfplätze waren sehr schön und sehr gepflegt. Das Land an sich hat uns mit seinen abwechslungsreichen Landschaften und dem ausgezeichneten Essen begeistert. Die Preise fanden wir sehr fair. Alles war bestens organisiert und klappte reibungslos. Die kompetente Beratung hat diese Traumreise erst möglich gemacht.