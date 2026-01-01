golfreisen

Unsere Golfreise in Südafrika Silvan S. aus Zug

Unsere Golfreise in Südafrika war traumhaft. Es lief alles reibungslos ab und der gesamte Ablauf der Reise war perfekt geplant. Die Golfplätze waren sehr schön und sehr gepflegt. Das Land an sich hat uns mit seinen abwechslungsreichen Landschaften und dem ausgezeichneten Essen begeistert. Die Preise fanden wir sehr fair. Alles war bestens organisiert und klappte reibungslos. Die kompetente Beratung hat diese Traumreise erst möglich gemacht.