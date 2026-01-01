Knecht Reisegruppe Gütesiegel
golf Reisen Gütesiegel
golfreisen

Ritz-Carlton Orlando Grande Lakes

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Orlando

Luxus pur für Gross und Klein.

Beschreibung

Lage
Das Luxusresort ist umgeben von mehreren Golfplätzen und befindet sich nur ca. 15 Fahrminuten von den Walt Disney World Parks und den Universal Studios entfernt.
Angebot
Zum Angebot gehören 2 Restaurants, ein Spa-Bistro, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge, ein Pub, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein grosser Wasserpark mit Wasserrutschen, Lazy River, Planschbecken, ein Spa, ein Fitnesscenter, ein 18-Loch Championship Golfplatz, Tennisplätze sowie ein Fahrradund Wassersportgerätverleih.
Zimmer
582 sehr geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Kaffee-/ Teekocher, Minibar, Bademänteln, Balkon sowie WLAN gegen Gebühr. Suiten mit einem Schlafzimmer sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen