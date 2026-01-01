Beschreibung

Lage Das Luxusresort ist umgeben von mehreren Golfplätzen und befindet sich nur ca. 15 Fahrminuten von den Walt Disney World Parks und den Universal Studios entfernt.

Angebot Zum Angebot gehören 2 Restaurants, ein Spa-Bistro, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge, ein Pub, eine Pool-Bar, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein grosser Wasserpark mit Wasserrutschen, Lazy River, Planschbecken, ein Spa, ein Fitnesscenter, ein 18-Loch Championship Golfplatz, Tennisplätze sowie ein Fahrradund Wassersportgerätverleih.