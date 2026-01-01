Trump National Doral
Miami
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Trump Doral in Miami hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erfahren. Wer seine Golfferien hier schon einmal verbracht hat, wird es kaum wiedererkennen.
Ebenso der Golfplatz„Blue Monster"! Auf den 18 Löchern dieses grandiosen Platzes werden die PGA Tour World Championships ausgespielt.
Das Champions Grill hingegen ist eine absolute Upscale-Sportsbar in Clubhouse Ambiente. Einfach alles hat sich im Trump Doral verändert – besser gesagt: verbessert!
Das Golfhotel Trump Doral in Miami hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erfahren. Wer seine Golfferien hier schon einmal verbracht hat, wird es kaum wiedererkennen.
Seit das Golfhotel Trump Doral zur Trump Hotel Collection gehört, wurde aus einem einfach Golf Resort ein ultimativer Luxus-Golf Club für perfekte Golfreisen nach Miami. Die zehn Lodges mit insgesamt 693 Zimmern erstrahlen seit der Multi-Millionen-Dollar-Renovierungen in neuem Glanz.
Ebenso der Golfplatz„Blue Monster"! Auf den 18 Löchern dieses grandiosen Platzes werden die PGA Tour World Championships ausgespielt.
Golfhotel Trump Doral mit drei Restaurants
Die drei Restaurants des Hauses bieten mehr als genug Auswahl für jeden Geschmack an ganz verschiedenen Locations. Während das BLT Prime ein typisch amerikanisches Steakhouse mit Blick auf den Golfplatz ist, findet man im Palm Grill eher traditionelle Küche in Poolnähe.
Das Champions Grill hingegen ist eine absolute Upscale-Sportsbar in Clubhouse Ambiente. Einfach alles hat sich im Trump Doral verändert – besser gesagt: verbessert!
Das Luxushaus auf einen Blick
Lage: Inmitten einer riesigen Anlage mit Gärten, künstlichen Seen und Golfplätzen. Miami Beach ist ca. 18 Kilometer entfernt, zum Flughafen von Miami sind es zwölf Kilometer.
Lage
Inmitten einer riesigen Anlage mit Gärten, künstlichen Seen und Golfplätzen. Miami Beach ist ca. 18 km entfernt, zum Flughafen von Miami sind es 12km.
Angebot
Mit 693 grosszügigen Zimmer und Suiten sowie 5 Restaurants ist dieses Hotel eine der besten Adressen in Miami und sehr beliebt bei Golfern. Das Hotel bietet seinen Gästen 5 Restaurants, Bar, Café, Einkaufsmöglichkeiten, kostenloses WLAN, weitläufige Poollandschaft mit 3 Swimmingpools, Kinderbecken, Fitnesszentrum und Spa an.
Zimmer
Die 693 Zimmer sind geschmackvoll mit hellem Holz und in Pastellfarben gestaltet und bieten eine wunderschöne Aussicht. Zu den Annehmlichkeiten der Zimmer gehören, Bad/Dusche/WC mit Fön, Tee-/Kaffeezubereiter, TV, Radio, WLAN, Minibar, Balkon oder Terrasse.
Aktivitäten
Sport: 4 hoteleigenen Golfplätze, 4 Tennisplätze, grosses Wellnesszentrum mit Fitnessraum und Spa-Bereich.
Wellness: „The Spa at Doral" auf ca. 4500m2 Das unvergleichbare „The Spa at Doral" verfügt über eine Sauna, ein Jacuzzi und eine Badelandschaft mit Poolbar. Diverse Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen werden angeboten.
Wellness: „The Spa at Doral" auf ca. 4500m2 Das unvergleichbare „The Spa at Doral" verfügt über eine Sauna, ein Jacuzzi und eine Badelandschaft mit Poolbar. Diverse Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen werden angeboten.
Golf
Blue Monster, Golden Palm, Red Tiger und Silver Fox Course
Kulinarisches
Geniessen Sie auserlesene Speisen und Getränke in einem der fünf Restaurants und Lounges des Doral Golf Resorts & Spa.
Preis auf Anfrage
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