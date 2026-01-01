Boulders Resort & Spa
Scottsdale
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich ungefähr eine halbe Fahrstunde nördlich von Scottsdale, versteckt in den Ausläufern der Wüstenregion Sonora und dem Black Mountain.
Angebot
Es stehen 4 Restaurants, eine Lounge, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Spa-Bereich, Tennisplätze sowie zwei 18-Loch Golfplätze zur Verfügung. Diverse Outdoor-Aktivitäten werden angeboten.
Zimmer
Die 221 grossen und im lokalen Südwest-Stil eingerichteten Zimmer sind in der Anlage verteilt und mit Cheminée, Mini-Kühlschrank, Balkon oder Terrasse ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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