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Boulders Resort & Spa

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Scottsdale

Sehr schöne Anlage inmitten der Natur für Gäste, die lokales Flair schätzen.

Beschreibung

Lage
Das Resort befindet sich ungefähr eine halbe Fahrstunde nördlich von Scottsdale, versteckt in den Ausläufern der Wüstenregion Sonora und dem Black Mountain.
Angebot
Es stehen 4 Restaurants, eine Lounge, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Spa-Bereich, Tennisplätze sowie zwei 18-Loch Golfplätze zur Verfügung. Diverse Outdoor-Aktivitäten werden angeboten.
Zimmer
Die 221 grossen und im lokalen Südwest-Stil eingerichteten Zimmer sind in der Anlage verteilt und mit Cheminée, Mini-Kühlschrank, Balkon oder Terrasse ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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