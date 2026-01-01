Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich ungefähr eine halbe Fahrstunde nördlich von Scottsdale, versteckt in den Ausläufern der Wüstenregion Sonora und dem Black Mountain.

Angebot Es stehen 4 Restaurants, eine Lounge, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Spa-Bereich, Tennisplätze sowie zwei 18-Loch Golfplätze zur Verfügung. Diverse Outdoor-Aktivitäten werden angeboten.